Nahim, do ‘Power Couple Brasil’, já disse que tinha medo da esposa; entenda

No elenco da 6ª temporada do “Power Couple Brasil”, da Record TV, Nahim revelou que tem medo da esposa, Andreia Andrade, que também está causando no reality show apresentado por Adriane Galisteu.

Em entrevista para Lidi Lisboa e Lucas Selfie antes de entrarem na Mansão Power, onde os casais participantes ficam durante o programa, o cantor já tinha avisado que iria defender a esposa e que não fugiria de nenhuma briga: “Sou uma pessoa totalmente justa. Gosto de justiça. Mas tenho aqui a minha mulher, então, não mexam com ela, que toca o sino’”, alertou o famoso.

Andreia Andrade e Nahim estão na 6ª temporada do "Power Couple Brasil" (Reprodução/Record TV)

Aos 69 anos, o cantor Nahim garante que tem personalidade forte e que Andreia também: “É aquilo que eu disse: não pisem no calinho dela. Eu tenho medo dela”, finalizou revelou o artista.

Nahim homofóbico?

Nesta semana, Nahim e Matheus Sampaio protagonizaram uma briga daquelas no “Power Couple Brasil” e o cantor acabou soltando xingamentos homofóbicos para o ex-participante do reality show “Brincando com Fogo”, da Netflix.

Durante a discussão, que aconteceu na quarta-feira (18), o cantor acabou xingando Matheus: “Babaca! C*zão! Para mim você é um lixo. Idiota do car**lho. Vai se fod**, covarde amarelão. Peita minha mulher de novo que você vai ver. Seu filho da pu**, viad* do caral**, bichon*”.

Nahim xinga Matheus Sampaio no "Power Couple Brasil" (Reprodução/Record TV)

Nesse momento, eles precisaram ser separados pelos outros moradores da mansão, para evitar o contato físico e uma possível expulsão do reality show da Record TV.

Já no programa ao vivo, Nahim esqueceu as ofensas e sugeriu que a direção do programa colocasse um casal LGTBQIA+ na próxima edição do “Power Couple Brasil”. Mas, Matheus rebateu e lembrou da briga: “Quando você me chamou de bichona foi o quê?”. Mas, Nahim o ignorou e indicou o casal Baronesa e Rogério, pais de MC Gui, para a berlinda do programa.

