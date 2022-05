Diretor de ‘Doutor Estranho’ de 2016 abre o jogo sobre sua saída da Marvel Studios

Enquanto ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ segue em exibição nos cinemas de todo o mundo, uma revelação feita pelo diretor do primeiro filme, ‘Doutor Estranho’ de 2016, Scott Derrickson. O diretor estava programado para retornar para dirigir a sequência, mas desistiu no início por “diferenças criativas”, conforme foi relatado inicialmente, embora tenha permanecido como produtor executivo.

O filme de 2016 abriu as portas do super-herói no universo cinematográfico da Marvel para o personagem que, até então, só havia aparecido nos quadrinhos. O filme foi estrelado por Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Rachel McAdams, Tilda Swinton e Mads Mikkelsen.

Fato é que o longa de 2016 estabeleceu o personagem titular no MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe), antes de seus eventuais crossovers nos filmes dos Vingadores e do Homem-Aranha.

Em uma recente entrevista à Empire Magazine, Derrickson falou sobre sua saída abrupta de ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, que teve menos a ver com diferenças criativas e mais a ver com seu bem-estar mental.

Derrickson explica que ele estava em terapia “há vários anos lidando com traumas na primeira infância” por ter crescido em um bairro e uma casa violentos, que era um problema com o qual ele ainda estava tratando.

O diretor revelou ainda sobre seu relacionamento com a Marvel Studios e disse: “Ao contrário das fofocas, foi tudo muito amigável [quando saí] e eu trabalharia lá novamente”.

Dito isso, o diretor disse que não se arrependeu de deixar o filme, acrescentando que sente que tomou “a decisão certa” ao assumir a direção do filme de horror ‘O Telefone Preto’, que deve estrear nos cinemas neste ano.

“Eu fiz o filme que eu deveria fazer, na época eu deveria fazer”, disse Derrickson.

Diante da recusa de Scott Derrickson, quem assumiu o cargo de diretor de ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ foi Sam Raimi. O filme já faturou mais de $ 700 mil dólares em bilheterias de todo o mundo.