Sessão de Sábado: A história real por trás do filme ‘O Terminal’

A TV Globo exibe na “Sessão de Sábado” deste fim de semana o filme “O Terminal″, lançado em 2004. O longa traz o ator Tom Hanks (”Forrest Gump: O Contador de Histórias”) no papel principal.

O filme foi inspirado na história verdadeira de Merhan Nasseri, um refugiado iraniano na França. Sua história aconteceu em 1988, quando fugia de seu país natal, o Irã, em direção ao Reino Unido.

Contudo, ele não conseguiu chegar ao seu destino final, pois teve sua entrada barrada na Inglaterra. Isso porque seu passaporte e seu certificado de refugiado - concedido pela Organização das Nações Unidas (ONU) - haviam sido roubados.

Ele precisou desembarcar no Aeroporto Charles de Gaulle, perto de Paris, na França. Mesmo assim, ele precisou ficar no local, pois as autoridades francesas não o deixaram sair do aeroporto sem os documentos.

Dessa forma, Merhan permaneceu no Terminal Um do aeroporto, como um apátrida que não tinha para onde ir.

Ele passou um bom tempo morando no aeroporto, no terminal em que for permitido, contando sua história a todos os passageiros que por ali passavam.

Tempos depois, ele recebeu permissão para entrar na França ou retornar ao Irã. Contudo, Merhan teve sua saúde mental deteriorada pelo tempo em que passou no aeroporto.

Quando surgiu a ocasião de deixar o terminal e viver na França, ele se recusou pois os documentos não o nomearam como “Sir Alfred”. Ele também afirmava ter esquecido o persa nativo.

Após dezoito anos, o drama de Merham Nasseri chegava ao fim: em 2006, ele deixava o Aeroporto Charles de Gaulle para ser hospitalizado por uma doença não especificada. A DreamWorks teria pago a ele US$ 250.000 pelo uso de sua biografia.

