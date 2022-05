Marido de Jojo Todynho vira motivo de climão com Gkay; entenda

Jojo Todynho e Gkay estiveram juntas na “Dança dos Famosos”, atração do “Domingão com Huck”, e durante os bastidores as duas ficaram próximas. No entanto, um convite inesperado pode afastar as duas.

Acontece que, segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Gkay convidou sua nova amiga para a próxima edição da “Farofa da Gkay”, um dos eventos mais comentados no mundo dos famosos, que acontece há, pelo menos, cinco anos, e esse convite não foi muito bem visto por Jojo.

Casada com o oficial do exército Lucas Souza, a funkeira acabou recusando o convite de participar do evento de 2023 e o motivo foi o maridão. Segundo o Metropoles, justificou a ausência usando o seu novo estado civil e afirmou ainda que lugar onde não cabe o marido dela, não cabe ela também.

Lucas Souza e Jojo Todynho prontos para uma festa em um hotel de luxo no Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram)

Jojo Todynho teria recuado do convite afirmando ainda que gostaria de ficar longe de confusão. De acordo com a funkeira, se uma mulher avançasse no maridão, “não iria prestar” e, por este motivo, prefere que ela e o esposo fiquem de fora da celebração anual.

Vale destacar que Gkay pode voltar ao quadro “Dança dos Famosos”. Neste domingo (22), a influenciadora digital estará na repescagem, ao lado de Ana Furtado, Zezé Polessa, Tierry, Vitão e Xande de Pilares.

Ana Maria Braga participa do "Domingão com Huck" (João Miguel Júnior/Globo)

O grupo de famosos será julgado por Taís Araújo, Ana Maria Braga e seu neto, o Louro Mané, que estão no júri artístico. Já Zebrinha, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus estão no júri técnico.

O estilo escolhido para a repescagem é o pop, com danças inspiradas nas coreografias que são sucesso nas redes sociais: “Meu maior aprendizado foi a superação. A cada semana que você encara um estilo diferente, é um novo desafio. Dançar, pegar a coreografia em pouquíssimos dias, isso é babado”, disse Gkay ao voltar para o “Domingão com Huck”.

Jojo nua

Aos 25 anos, Jojo Todynho aparece nua na web (Reprodução/Instagram)

A funkeira Jojo Todynho movimentou suas redes sociais mais uma vez e foi elogiada por seus fãs. Aos 25 anos, a famosa compartilhou em seu Instagram uma sequência de fotos ousadas, que você pode conferir abaixo.

Na postagem, que foi ao ar nesta quarta-feira (18), Jojo aparece nua e coberta por diversos arranjos de flores. Na legenda do ensaio, para uma marca de perfume, ela se elogiou: “Meus amores, vocês também travaram na beleza dessas fotos?”, questionou a cantora.

