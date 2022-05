Gorillaz fecha parceria com MC Bin Laden para a gravação de duas músicas

O cantor MC Bin Laden se encontrou com o vocalista da banda Gorillaz na noite desta quinta-feira (19) no Rio de Janeiro para a gravação de duas faixas musicais em parceria. O grupo britânico, tendo Damon Albarn como vocalista, chegou ao Brasil por estes dias para se apresentar no festival MITA, em São Paulo, no Rio e em Curitiba. Gorillaz se apresenta no Rio no próximo sábado (21).

De acordo com MC Bin Laden, ele e a banda se reuniram durante cinco horas para a gravação das duas faixas. Damon Albarn também sugeriu que ele e o MC cantassem juntos em algum show depois do lançamento.

A gravação entre o MC e a banda britânica

Bom dia cheguei do rio só pra avisar a vocês, gravei foi uma não foi 2 música com Gorilaz TEY pic.twitter.com/uF2ETxbHCe — MC BIN LADEN (@mcbinladen) May 20, 2022

De acordo com a CNN, a assessoria de MC Bin Laden informou que o brasileiro e Damon Albarn ficaram juntos das 18h às 23h gravando as duas músicas. “O Bin está super feliz, foi a realização de um sonho”, disse a assessoria do artista.

O estúdio onde os artistas gravaram as faixas foi o do guitarrista do Legião Urbana, Dado Villa-Lobos. Contudo, a assessoria afirmou que não houve colaboração por parte do dono do local nas músicas gravadas.

Os processos de pós-produção ficarão sob responsabilidade dos britânicos. Apesar de o grupo Gorillaz estar produzindo um álbum novo, ainda não há informações sobre os meios pelos quais sua parceria com MC Bin Laden será disponibilizada.

Colaborações internacionais

Nos últimos tempos, diversos artistas brasileiros realizaram colaborações internacionais. No ano passado, o cantor Kevin O Chris realizou uma parceria com a cantora mexicana, Dulce María, conhecida no Brasil por sua atuação na novela Rebeldes.

Anitta, por exemplo, possui um repertório vasto de colaborações com artistas internacionais há algum tempo. Madonna, Saweetie, Soop Dogg, entre outros cantores estrangeiros famosos fazem parte das parcerias realizadas pela ‘Girl From Rio’ na música.