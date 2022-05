Futuro de Bruno Luperi, autor do remake de ‘Pantanal’, na Globo é definido

Depois do desafio de fazer o remake da novela “Pantanal” encantar a audiência da Globo e fazer os folhetins do horário nobre voltar a marcar mais de 30 pontos, Bruno Luperi já teve seu futuro decretado pela direção da emissora carioca.

Com o fim da novela das 21 horas, o neto de Benedito Ruy Barbosa vai tirar férias e quando retornar ao trabalho vai preparar mais um folhetim, chamado “O Arroz de Palma”. De autoria própria, a novela vai entrar na fila do horário das 18 horas, que atualmente é ocupado por “Além da Ilusão”.

Benedito Ruy Barbosa e Bruno Luperi (Reprodução)

Segundo a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a novela inédita já conta com 40 capítulos escritos por Bruno Luperi, que sonhava em colocar no ar um trabalho de sua autoria. A expectativa da emissora carioca é que a trama melhore a audiência no horário.

“Pantanal” na web

O remake da novela “Pantanal” ficará marcado na história da TV Globo como um dos melhores momentos das novelas em 2022. Depois de melhorar a audiência da emissora carioca no horário nobre, a trama também fez sucesso nas redes sociais e nas buscas feitas na web.

No remake de "Pantanal", Juma se controla para não virar onça, mas ataca Nayara na piscina (Reprodução/Globo)

Segundo a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a novela escrita por Bruno Luperi está entre os assuntos mais buscados no Google e desde sua estreia, em março deste ano, a procura pelo assunto aumentou 500%. Entre os termos mais pesquisados pelos fãs da novela da Globo está o nome de Juma, protagonista do remake, que é interpretada por Alanis Guillen.

Além desses, os noveleiros de plantão querem saber sobre as tramas de Madeleine (Karine Teles), Guta (Julia Dalavia), Muda (Bella Campos), Jove (Jesuíta Barbosa), Filó (Dira Paes), Joventino (Irandhir Santos), Maria Marruá (Juliana Paes), Tibério (Guito) e Irma (Camila Morgado). Os fãs do folhetim também querem saber sobre qual será o destino de Muda e o que acontecerá com joventino.

