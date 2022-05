Diretor de ‘Lightyear’ fala que o personagem não será exatamente o mesmo de Toy Story

O diretor veterano da Pixar, Angus MacLane, tem uma longa história com Buzz Lightyear. Ele trabalha no estúdio há mais de duas décadas e atuou como animador em ‘Toy Story’ 2 e ‘Toy Story 3′, além de dirigir as partes em computação gráfica da introdução do desenho animado ‘Buzz Lightyear’.

O Buzz do filme não é necessariamente o mesmo adorável herói de plástico da série de filmes ‘Toy Story’, dublado por Tim Allen. O diretor Angus MacLane quis trazer o explorador das galáxias que primeiro inspirou aquele brinquedo.

O principal objetivo do diretor era fazer o filme que Andy, o menino de Toy Story, teria imaginado no filme original: um épico de ficção científica digno de despertar o mesmo fervor de ‘Star Trek’, ‘Star Wars’ ou ‘Indiana Jones’.

“Se você apenas levar em consideração Buzz Lightyear, o explorador das galáxias, o personagem antes de conhecer os brinquedos, vai ver que trata-se de é um personagem muito fino e bidimensional”, explica MacLane.

“É uma caricatura da ficção científica com a qual eu cresci e gostei, e esse era o ponto. Então sabíamos que precisávamos encontrar alguma maneira de dimensionar esse personagem”, explicou o diretor.

MacLane esclareceu ainda que Lightyear enfrenta vários perigos no filme, mas não sozinho. Ele tem ao seu lado o companheiro, Sox, um gato robótico, dublado por Peter Sohn, que faz parte da Pixar. Buzz também conta com a colega exploradora espacial Alisha Hawthorne (Uzo Aduba) e sua neta, Izzy (Keke Palmer).

Em última análise, MacLane disse que espera que Lightyear inspire uma nova geração de fãs de ficção científica e aventura, da mesma forma que se apaixonou pelo gênero quando criança. “Eu só queria fazer algo que fosse divertido”, finalizou o diretor.