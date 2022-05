De volta à TV aberta: Maísa Silva deve assumir novo programa na Globo

Fora da TV aberta, Maísa Silva está na mira da Globo e deve ganhar um programa para chamar de seu em 2023.

Segundo o site Observatório da TV, a ex-contratada do SBT deve ser a nova apresentadora do “Vídeo Show” em 2023, que deve substituir a “Sessão da Tarde” na grade vespertina da emissora carioca.

A ideia é que o novo “Vídeo Show” deve ser colocado no ar a partir do primeiro semestre do próximo ano. Vale ressaltar que o assunto segue sob sigilo nos bastidores da emissora líder.

Maisa Silva usa camiseta da série "Sex Education", da Netflix (Reprodução/Instagram)

Atualmente, Maísa Silva apareceu na Netflix Brasil, onde foi protagonista da série “De Volta aos 15″, que estreou sua primeira temporada em fevereiro. Na trama, a atriz contracena com Camila Queiroz, que deixou a Globo durante as gravações de “Verdades Secretas 2″.

Com seis episódios, a história traz Anita, interpretada pelas atrizes em fases diferentes. A fase jovem será vivida por Maisa e a fase adulta por Camila Queiroz. Na produção, Anita tem 15 anos e sonha em crescer logo e deixar sua pequena cidade no interior de Minas Gerais para viajar pelo mundo.

Maisa Silva e Camila Queiroz, protagonistas de 'De Volta aos Quinze' (Foto: Divulgação)

Mas, ao completar 30 anos, morando em São Paulo e cheia de boletos para pagar, percebe que as coisas não são bem como imaginava.Além dos boletos e os problemas da cidade grande, Anita tem poucos amigos e mora em um apartamento recauchutado e, ainda, segue sem nem sinal de vida amorosa.

A série da Netflix é inspirada no livro homônimo da escritora Bruna Vieira. “De Volta aos 15″ é produzida por Carolina Alckmin e Mayra Lucas, da Glaz Entretenimento, e tem direção de Vivi Jundi e Dainara Toffoli. Cada capítulo tem duração de 40 minutos.

Novas contratações?

Além da possível contratação de Maísa Silva, renovou o contrato com boa parte de seu casting feminino. Entre as famosas que assumiram um novo acordo com o Projac estão as atrizes Larissa Manoela, Paolla Oliveira, Giovanna Antonelli, Deborah Secco, Taís Araújo, Renata Sorrah, Glória Pires, Irene Ravache e Leticia Colin. Elas seguem contratadas por quatro anos com a emissora carioca.

