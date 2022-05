A verdade sobre os dedos pretos da Feiticeira Escarlate em ‘Doutor Estranho 2′

‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ tem sido um dos filmes mais esperados do ano. O primeiro teaser do filme chegou no final de ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’, que estreou em dezembro de 2021.

Os fãs ficaram empolgados em ver Doutor Estranho e Wanda Maximoff, em sua versão de Feiticeira Escarlate, em uma aventura épica no multiverso. A história reúne realidades alternativas de Estranho, bem como traz a estreia em live-action de America Chavez.

O filme traz personagens do longa anterior, como os magos Wong (Benedict Wong) e Mordo (Chiwetel Ejiofor) e segue o Doutor Estranho enquanto tenta proteger America de Wanda, a Feiticeira Escarlate.

Após os acontecimentos em ‘WandaVision’, Wanda deseja reencontrar seus filhos gêmeos e permanecer com eles em algum universo alternativo onde isso seja possível. Isso faz com que ela busque America e seus poderes de passear por vários universos. A questão é que Wanda precisa matar a adolescente para adquirir seus poderes e procurar os gêmeos.

Veja também: Conheça a verdade sobre a tragédia familiar de Doutor Estranho

Um detalhe intrigante é que a Feiticeira Escarlate tem as pontas dos dedos manchadas de preto. Será que alguém arrisca algum palpite?

Bem, no filme ela usa o Darkhold, também conhecido como o Livro dos Pecados, para estudar e se aperfeiçoar na arte da magia. Com os ensinamentos do livro, a feiticeira consegue enviar monstros atrás de América, bem como caminhar nos sonhos para outro universo.

Antes disso, ainda em ‘Wandavision’, ela enfrenta a poderosa bruxa Agatha Harkness, que na verdade estava disfarçada de sua vizinha Agnes e estava controlando o que acontecia de estranho no mundo criado por Wanda.

As mãos de Agatha também ficam manchadas depois de tentar absorver a magia do caos de Wanda. É bem provável que as mãos de Wanda também tenham ficado manchadas de preto por seu estudo envolvimento cada vez mais forte com as artes das trevas.