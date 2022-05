A verdade sobre a ausência de Kim Cattrall em ‘And Just Like That’

Kim Cattrall disse que não foi convidada para 'And Just Like That'. Foto: Reprodução Instagram

‘And Just Like That’, que estreou em dezembro no catálogo da HBO Max, fez os fãs de ‘Sex and the city’ matarem um pouco a saudade de seus personagens preferidos. Apesar da saída precoce de Stanford Blatch, pelo motivo do falecimento do ator Willie Garson, e também da despedida de Mr. Big (Chris North), a ausência de outro personagem da série original foi sentida: Samantha, interpretada por Kim Cattrall.

Kim interpretou a personagem por todas as temporadas da série, que foram ao ar de 1998 a 2010, e também nos dois filmes que vieram em sequência, ‘Sex and the City, o Filme’ (2008) e Sex and the City 2 (2010).

Quando a nova série foi anunciada, no início de 2021, a ausência de Kim Cattrall foi justificada como uma negativa da atriz em participar. Mas, em uma recente entrevista, a estrela disse que não foi bem assim que aconteceram as coisas.

A verdade é que os fãs da série já estão familiarizados com os constantes desentendimentos entre Kim Cattrall e Sarah Jessica Parker, até que, como sabemos, a confusão entre as duas alcançou níveis críticos em 2018. Cattrall nomeou publicamente Parker no Instagram por “explorar” a morte de seu irmão.

Em sua conta oficial no Instagram, em uma publicação de fevereiro de 2018, a atriz escreveu sobre Sarah Jessica Parker: “Você não é minha família. Você não é minha amiga. Então, estou escrevendo para dizer a você pela última vez que pare de explorar nossa tragédia a fim de restaurar sua personalidade de ‘garota legal’. A declaração aconteceu no contexto do desaparecimento e morte do irmão de Kim. Parker sabe da decisão de Cattrall desde 2016, quando disse “Nunca fomos amigas”.

“Nunca me pediram para fazer parte do reboot”, disse a atriz em entrevista à Variety. “Eu descobri sobre isso como todo mundo fez, nas mídias sociais”, finalizou. Cattrall disse ainda que, após o descarte do terceiro filme de ‘Sex and The City’, se sentiu pronta para deixar Samantha em um bom momento e com imagem favorável junto aos fãs.

Sobre as colegas de elenco, ela disse ainda: “Acho que éramos colegas. Meus colegas não são meus amigos. Foi profissional”.

‘And Just Like That’ é uma série spinoff da original série icônica ‘Sex and The City’, que foi ao ar de 1998 a 2004. A nova série mostra Carrie, Miranda e Charlotte na faixa dos 50 anos. e vemos a continuação dos dois filmes que vieram depois da série, lançados em 2008 e 2010.

A HBO já confirmou que haverá uma segunda temporada da série que, neste momento, está em fase de produção.