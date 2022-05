Trailer de ‘The Umbrella Academy’ é lançado e revela detalhes importantes da trama; confira

Depois de um breve teaser da terceira temporada de ‘The Umbrella Academy’ em março, a produção da série de super-heróis da Netflix nos mostrou um vislumbre da ‘Sparrow Academy’ – os outros integrantes superpoderosos da família Hargreeves. Após semanas de espera, o perfil oficial da trama lançou o trailer nesta quinta-feira (19) para a alegria dos fãs.

É notório que os irmãos Hargreeves que já conhecemos irão enfrentar a ‘Sparrow Academy’ no início da nova temporada. O trailer apresenta diversas cenas de combate entre as academias com muita ação e insanidade envolvidas.

Também nos é apresentado um buraco negro formado pela radiação que ameaça engolir todo o universo – o kugelblitz. Essa alteração na normalidade ocorreu logo após os irmãos da ‘Umbrella Academy’ viajaram no tempo e retornaram ao presente, causando um paradoxo do tempo.

Assista ao trailer:

A nova fase de ‘The Umbrella Academy’

No novo trailer lançado nesta quinta-feira (19), podemos ver algumas mudanças em comparação às fases anteriores. O personagem Diego, por exemplo, já não possui mais seu cabelo no ‘estilo Antonio Banderas’.

Outra mudança que já esperávamos foi a transição do personagem Viktor Hargreeves – antes Vanya – após o ator da série, Elliot Page, se assumir como homem trans. Após sua revelação, o personagem acabou se adequando a ele e sua nova versão aparecerá já na terceira temporada.

O personagem Ben terá uma personalidade completamente diferente da anterior, pois seu espírito havia morrido durante a viagem no passado. Na nova fase, Ben Hargreeves fará parte da ‘Sparrow Academy’ e não estará nem um pouco dócil como antes.

A segunda temporada de ‘The Umbrella Academy’ terminou com os irmãos Hargreeves salvando o mundo em uma linha do tempo alternada. Mesmo com os conflitos entre eles e a ‘Sparrow Academy’, os parentes terão de se reunir para deter a nova entidade ameaçadora.

Com a estreia para o dia 22 de junho, a nova temporada virá com 10 episódios, cada um com uma hora de duração. Você está preparado?