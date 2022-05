Traição de Maria Bruaca vira fofoca e Alcides vai pagar o pato em ‘Pantanal’

Nos próximos capítulos do remake da novela “Pantanal”, a vida sexual de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vai virar um dos principais assuntos entre os personagens da produção da Globo.

Depois de beijar Alcides (Juliano Cazarré) durante um passeio de barco e conseguir dormir com ele, não vai demorar muito para que Tenório (Murilo Benício) descubra que a mulher está devolvendo os anos de traição na mesma moeda.

Porém, o mais curioso é a maneira que ele saberá disso. Em uma cena futura, o capataz vai acabar contando para outras pessoas que está sendo seduzido por Maria Bruaca e que os dois estão transando. No entanto, o pai de (Julia Dalavia) estará observando o capataz e ouvirá a confissão .

Em "Pantanal", Alcides vai transar com Maria Bruaca (Divulgação/Globo)

Na cena de “Pantanal”, Alcides estará conversando com Muda (Bella Campos) e Juma (Alanis Guillen) e conta que Trindade (Gabriel Sater) avisou que Tenório vai se vingar: “Ele vai vir atrás de mim pra dá cabo da minha vida, por causa da dona Maria”, dirá o capataz.

Sem entender o motivo, Juma questiona quais seriam as razões para isso e a resposta vem de Muda: “Tem que eles dormiram juntos”, dirá a forasteira, mostrando que todos sabem do caso entre Alcides e Maria Bruaca.

Seguindo o roteiro da novela original, exibida em 1990, Tenório não chega a matar Alcides, já que precisa do capataz na fazenda. No entanto, o vilão de “Pantanal” manda cortar o pênis do peão.

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Tenório (Murilo Benício) conversam em "Pantanal (João Miguel Júnior/Globo)

Na versão original, a cena foi feita pelo ator Ângelo Antônio, que viveu Alcides. Como deve acontecer em breve, o intérprete de Tenório (Antônio Petrin) se vinga do rapaz pela traição com sua esposa, Maria Bruaca, que foi vivida por Ângela Leal. Na época, a cena da novela de Benedito Ruy Barbosa deixou a audiência chocada e elevou a audiência da TV Manchete.

Escrito por Bruno Luperi, o remake da novela “Pantanal” é baseado no folhetim original e conta a história de Juma Marruá, mulher com fama de virar onça.

