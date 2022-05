Sucesso no remake de ‘Pantanal’, ator Leandro Lima revela que será pai em breve

O ator Leandro Lima, que está no ar como o peão Levi do remake da novela “Pantanal”, compartilhou com seus seguidores que será pai. Aos 40 anos, o famoso que já é pai de uma menina, disse que sua noiva está esperando um menino, que deve se chamar Toni.

Noivo da modelo Flavia Lucini, o ator da Globo contou que a gestação já está em seu oitavo mês e que, nesta reta final, eles estão ansiosos pelo nascimento do bebê. Eles estão juntos há mais de 10 anos e o noivado começou em 2015. Este será o primeiro filho do casal.

Em entrevista à GQ Brasil, a modelo disse que o planejamento do casal era de engravidar apenas daqui dois anos, mas os planos acabaram encurtando e Flávia engravidou em 2021. O segundo filho do ator Leandro Lima deve nascer em São Paulo, onde o casal mora atualmente.

LEIA TAMBÉM: Ex-Power Ranger Vermelho é preso por fraude nos Estados Unidos

Mesmo ansioso pelo nascimento de seu mais novo herdeiro, a paternidade não é uma novidade para Leandro Lima. O ator da novela “Pantanal” se tornou pai pela primeira vez quando estava com 17 anos, quando ele estava namorando a jornalista, modelo e apresentadora Daniela Lins. Atualmente, Giulia Lins, filha do do casal, está com 21 anos e é modelo.

Levi em ‘Pantanal’

O futuro de Levi não será tão feliz quanto o de seu intérprete. Na novela, o peão Levi chega a se envolver com Muda (Bella Campos) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira), mas terá um final trágico.

Muda (Bella Campos) e Levi (Leandro Lima) em "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Na cena, o funcionário de José Leôncio cai no rio e é devorado por piranhas depois de ter um embate com Tibério (Guito) e levar um tiro de Juma (Alanis Guillen). Ambos tentaram proteger Muda de Levi, que fica obcecado pela moça no folhetim.

O remake da novela “Pantanal” é desenvolvido por Bruno Luperi e baseado na produção original de Benedito Ruy Barbosa, que foi exibida em 1990, na extinta TV Manchete.

LEIA TAMBÉM: Excesso de baixaria faz Adriane Galisteu perder a paciência no ‘Power Couple’