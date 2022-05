‘Ms. Marvel’: Entenda por que a nova super-heroína é diferente da versão dos quadrinhos

'Ms. Marvel' estreia em junho no Disney Plus. Foto: Reprodução

‘Ms. Marvel’ é a nova série da Marvel que traz a personagem Kamala Khan dos quadrinhos diretamente para a tela da sua TV. A atriz canadense Iman Vellani vai estrelar a produção na pele da heroína paquistanesa na série que estará disponível no Disney Plus em 8 de junho.

Desde que a adolescente Kamala entrou em cena na Marvel, com seus super-poderes, entusiasmo e olhos arregalados, ela se tornou um dos novos super-heróis mais amados da última década.

A produtora da série, Sana Amanat, ajudou a criar a personagem Miss Marvel, em 2014, em colaboração com o escritor G. Willow Wilson, o editor Steve Wacker e o artista Adrian Alphona. Sana Amanat foi editora de quadrinhos e diretora de conteúdo e desenvolvimento de personagens da Marvel.

Veja também: Conheça a verdade sobre a tragédia familiar de Doutor Estranho

Em uma recente entrevista à Entertainment Weekly, ela falou da sua ansiedade em apresentar a história de Kamala para um público ainda maior: “Adoro que tantas pessoas estejam agora na vida de Kamala. Eles a estão ajudando a crescer, sejam nossos diretores, nossos roteiristas, nossa equipe de efeitos visuais, nosso figurinista, nosso decorador”.

“Todo mundo agora influenciou Kamala. O que é realmente maravilhoso é que ela realmente está indo para o próximo estágio de crescimento por causa de todas essas pessoas incríveis que estão trazendo suas próprias perspectivas”, disse a produtora.

Sana Amanat revelou ainda que na adaptação da personagem para a série, os poderes de Kamala serão diferentes dos quadrinhos.

Isso porque a produção prefere garantir que esses poderes estejam vinculados a histórias maiores no universo Marvel. “Queríamos ter certeza de que há um pouco mais de história para contar depois desta série”, disse Amanat. Certamente, para futuras histórias envolvendo a personagem essa mudança faz muito sentido.

Essa adaptação confere uma grande liberdade para se fazer várias produções subsequentes com a super-heroína. Ao mesmo tempo, a produtora diz que “a essência do que são os poderes nos quadrinhos está aí, tanto do ponto de vista metafórico quanto do ponto de vista visual”.