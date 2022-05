Meghan e Harry estariam gravando documentário para a Netflix

O príncipe Harry e Meghan Markle estariam gravando um documentário em segredo para a Netflix. A Page Six revelou que os dois receberam câmeras em sua mansão para a gravação do que seria um documentário estilo “em casa com os Sussex”.

A informação não foi confirmada pelo porta-voz do casal, mas os jornais britânicos a estão tratando como verdade absoluta, uma vez que a notícia já foi publicada no The Sun e no Mail Online.

De acordo com a reportagem no Page Six, que alega ter ouvido a informação diretamente de fontes em Hollywood, a Netflix aparentemente planeja lançar a série no final do ano para coincidir com a publicação das memórias bombásticas do livro de Harry.

No entanto, fontes sugerem que os Sussex pediram que a suposta série documental chegasse à tela pequena no próximo ano. “O momento ainda está sendo discutido, as coisas estão no ar”, disse um produtor informado.

Acordo milionário com a Netflix

Lembremos que, quando Meghan Markle e o príncipe Harry deixaram seus cargos como membros da Coroa, no início de 2020, eles assinaram um contrato multimilionário com a fundação criada pelos dois, a Archewell Foundation.

Netflix e Spotify foram as primeiras empresas a assinar com os Sussex para a produção de conteúdo.

Jubileu de Platina

O jornal britânico The Sun revelou na semana passada que que o casal foi proibido de trazer cinegrafistas com eles durante a viagem ao Reino Unido para o Jubileu de Platina da Rainha, que será celebrado durante cinco dias de festividades a partir de 2 de junho.

Segundo o jornal, eles foram advertidos de levar qualquer funcionário que não fosse estritamente de seu rol pessoal, diferentemente do que aconteceu durante a viagem dos dois à Nova York, no ano passado, a a viagem para a Holanda, na ocasião da abertura dos Jogos Invictus.