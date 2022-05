A atriz Grazi Massafera visitou ao Centro Ilé Àṣẹ Ọbalúwáiyé Jagun juntamente com sua filha, Sofia Reymond, na festa de inauguração do Grande Templo de Oxum no último domingo (15). O evento ocorreu no terreiro de candomblé de Pai Celinho de Omulu em Duque de Caixias, na Baixada Fluminense (RJ).

Com vestes brancas, Grazi Massafera e Sofia passaram o dia no evento do Centro e a homenagem foi realizada para o orixá. Pai Celinho é o babalorixá do terreiro, que surgiu no ano de 1978.

Grazi Massafera frequenta ao Centro há algum tempo, assim como outros famosos que são membros de lá. Nas redes sociais do Centro, o perfil oficial compartilhou um registro com a seguinte legenda:

“No último Domingo (15), o Ilé Àṣẹ Ọbalúwáiyé Jagun abriu as portas para festividades alusivas à inauguração do Templo de Ọ̀ṣùn. Desde o almoço, até o Candomblé à noite, inúmeros amigos, sacerdotes e personalidades passaram pelo terreiro, celebrando nossa Grande Mãe! Na casa destinada exclusivamente para o culto à Deusa das águas doces, uma fonte desenvolvida pelo artista Pai Rodrigo Siqueira, vindo de Lauro de Freitas/BA, especialmente para a obra. Confira alguns registros desse dia inesquecível!”

Grazi Massafera e filha visitam festa em candomblé frequentado por famosos (Reprodução/Instagram)

Famosos no Centro Ilé Àṣẹ Ọbalúwáiyé Jagun

O Centro Ilé Àṣẹ Ọbalúwáiyé Jagun é frequentado por diversos famosos conhecidos pela grande mídia. Regina Casé, Preta Gil, Alcione, Carlinhos Brown, Vanessa da Mata e Carolina Dieckmann são alguns dos nomes que marcam presença no terreiro do Pai Celinho.

Preta Gil no Centro Ilé Àse Obalúwáiyé Jagun (Reprodução/Instagram)

Preta Gil também esteve presente na festa de inauguração do Grande Templo de Oxum e ganhou um registro na página oficial do Centro. Pai Celinho recebeu o título de Doutor Honoris Causa do Governo do Estado do Rio em março deste ano. A titulação foi consequência de seus serviços prestados à sociedade e do candomblé.

