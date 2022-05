Fotos de Jojo Todynho nua viralizam e fãs reagem: ‘Deusa’

A funkeira Jojo Todynho movimentou suas redes sociais mais uma vez e foi elogiada por seus fãs. Aos 25 anos, a famosa compartilhou em seu Instagram uma sequência de fotos ousadas, que você pode conferir abaixo.

Na postagem, que foi ao ar nesta quarta-feira (18), Jojo aparece nua e coberta por diversos arranjos de flores. Na legenda do ensaio, para uma marca de perfume, ela se elogiou: “Meus amores, vocês também travaram na beleza dessas fotos?”, questionou a cantora.

Jojo Todynho posa na praia (Reprodução/Instagram)

Já nos comentários, a famosa foi elogiada por seus seguidores, que escreveram: “Que tiro foi esse?”, “Que lindeza! Vejo flores em você!”, “Maravilhosa”, e “Deusa”.

Vale destacar que Jojo Todynho resolveu revelar alguns segredos para manter a chama do casamento com Lucas Souza sempre acessa. Segundo a famosa, que estava ao lado do marido, alguns hábitos devem ser feitos sempre que possível.

Em uma conversa com os fãs, a famosa disse que ela e o oficial do exército sempre dormem agarrados e procuram tomar banho juntos: “A gente só dorme agarrado e a gente só toma banho junto. Só tomamos banho separados quando um não está em casa. Fora isso, a gente só toma banho juntinho. A gente tem esse hábito”, contou a campeã do “A Fazenda 12″.

Jojo Todynho e Lucas Souza no Baile da Vogue (Reprodução/Instagram)

Mas, como todo casal, nem tudo são flores na casa de Jojo Todynho e Lucas Souza. Ao responder uma caixinha de perguntas no stories do Instagram, a famosa disse que eles também brigam: “Todo dia. A gente briga por chocolate, filme ou biscoito. Todo dia a gente se arranha. Eu quero ver um filme e ele quer ver outro. E eu brigo mesmo pra dar uma botada com agressividade”, disse Jojo, com bom humor.

Na sequência, Lucas apenas concordou com a resposta da funkeira: “Com certeza, sem dúvida nenhuma”, respondeu o militar sobre as brigas.

