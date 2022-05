Felipe Neto denuncia que mulheres do seu convívio são alvos de mensagens de ódio: ‘Por favor, parem’

Dias após denunciar que a mãe foi vítima de ameaças, o youtuber Felipe Neto, de 34 anos, voltou a desabafar sobre os haters na madrugada desta sexta-feira (20). Em postagens nos stories de seu Instagram, ele falou sobre as mensagens de ódio que são recebidas por mulheres com as quais ele tem alguma ligação.

“Sem palavras pro que algumas pessoas, que se dizem ‘fãs’, estão fazendo. Como alguém pode gostar de mim e ao mesmo tempo me fazer tão mal? Perseguir mulheres que eu sigo, mandar directs ameaçando elas, xingar, mandar ficarem longe de mim. E agora passaram de todos os limites. Como vocês acham q isso é amor? Isso é obsessão, é caso grave. Por favor, PAREM!”, escreveu ele.

“Como alguém pode querer o meu bem e fazer isso? Eu nunca fui esse tipo de ‘ídolo’. Deixem minha vida privada em paz!”, completou.

Em seguida, fez uma série de vídeos falando sobre as situações pelas quais as mulheres com quem ele convive estão enfrentando:

“Eu estou completamente sem palavras pro que acabou de acontecer. Não sei realmente como essas pessoas podem achar que são fãs. Por alguma razão essas pessoas acham que são minas donas, que não posso me relacionar com ninguém. O que aconteceu agora passou de todos os limites e vou ter que começar a fazer alguma coisa: descobriram uma pessoa que conheço - já tinham mandado mensagens ofensivas - criaram um perfil dela em um site de swing, tiraram prints e espalharam querendo ‘me alertar’. ‘Olha, essa pessoa está em um site de swing’. Como se isso fosse grande coisa.”

“Criaram um fake pra isso, só para humilhar a pessoa. Isso é uma obsessão. Você precisa procurar ajuda, você precisa de acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico. Não é possível que vc ache que isso é um comportamento aceitável”, disse.

O youtuber disse que até mulheres que ele apenas segue, mas que não conhece pessoalmente, já foram alvo das ofensas.

“E isso foi só a ponta do iceberg. É muito comum mulheres que eu nem tenho absolutamente nada, que eu só seguia no Instagram, essas mulheres me relatarem que receberam xingamentos, ofensas, sempre de contas fake. ‘Fique longe do Felipe Neto’. Algumas com agressões físicas: ‘se te encontrar, vou te encher de porrada’. O que é isso, gente?! O que está acontecendo?!”, lamentou.

Ameaças contra a mãe

No último dia 10, Felipe Neto denunciou que sua mãe, Rosa Esmeralda Neto, recebeu ameaças. “Três anos de inferno. Mais uma vez minha mãe recebe ameaças. Agora vamos até o fim. Ela já está indo na delegacia e já levantamos tudo sobre a pessoa. Chega de viver com medo. Nós vamos vencer”, escreveu ele, que postou uma imagem com a mensagem citando sua mãe.

“Sua hora vai chegar Rosa. Está achando que seus filhos vão te livrar dessa? Vou destruir sua vida custe o que custar. E vai ser logo.”

Na ocasião, o youtuber disse que a família estava procurando a polícia para tomar as devidas medidas cabíveis contra o autor da ameaça.

Mais tarde naquele dia, Felipe fez mais uma postagem questionando a mulher do deputado federal Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, por fazer piada com sua mãe.

Em um comentário na postagem sobre as ameaças, ela escreveu: “Só errou quando pariu ele [Felipe Neto]. Do resto a coitada não tem culpa de nada?.”

O youtuber, então, confrontou o parlamentar: “Prezado deputado federal do PSDB, @betopereirams, sua esposa, Sonaira Barbosa, deixou o comentário abaixo após minha mãe ter recebido ameaças graves, hoje. Gostaria de saber se é essa também a sua posição, como representante do povo do Mato Grosso do Sul”, postou com o print do comentário.