Fábio Porchat estreia documentário sobre humor do brasileiro

Por que o brasileiro ri? As origens do humor nacional serão analisadas a partir da próxima quarta-feira (25), na série documental “O Que Você Não Sabia Sobre o Humor Brasileiro”.

A produção é apresentada pelo humorista Fábio Porchat, conta com seis episódios e é produzida pela National Geographic.

A série terá convidados especiais, como Dani Calabresa, Paulo Vieira, Gregório Duvivier, Marcelo Adnet, Samantha Schmutz, Carlos Alberto de Nóbrega, Tom Cavalcante, Rafael Cortez, Regina Casé, Daniel Furlan, Miá Mello, Paulo Bonfá, Hélio de la Peña, Yuri Marçal, Raul Chequer e Noemia Oliveira.

A ideia é descobrir a “fórmula”- se é que existe - por trás de todos esses nomes, que fazem a risada do brasileiro. Porchat também analisa os momentos-chave do humor político no Brasil e os seus impactos na sociedade.

Os comediantes referências também contam histórias inéditas e curiosidades sobre seu trabalho, além de revelar suas apostas para o futuro da comédia no Brasil.

Assista ao trailer:

Como humorista, Fábio Porchat estreou na televisão em 2007, no programa “Zorra Total”, da TV Globo. Em 2012, ele criou uma produtora de humor, a “Porta dos Fundos”, famosa pelo canal no YouTube.

Ele já atuou em diversas produções, como “A Grande Família” e “Meu Passado me Condena”, além de ser famoso por dublar um dos personagens de “Frozen”. Atualmente, ele apresenta o talk show “Que História É Essa, Porchat?”, veiculado pelo canal pago GNT.

Estreias do Star Plus em maio

O grande destaque do mês é “Bel-Air”, um remake para o clássico “Um Maluco no Pedaço”. A série vai contar a história de Will de um ponto de vista mais dramático que antes.

Tem também a inclusão de todos os filmes das franquias “Missão Impossível” e “Crepúsculo”, além da chegada de “La La Land”, filme vencedor do Oscar.

