Excesso de baixaria faz Adriane Galisteu perder a paciência no ‘Power Couple’

Em sua 6ª temporada, o “Power Couple Brasil” está sendo marcado por diversas brigas entre os casais famosos. Mas, parece que Adriane Galisteu está perdendo a paciência com a falta de noção de alguns participantes do reality show.

Nesta semana, os ânimos ficaram exaltados e algumas celebridades chegaram a deixar as boas maneiras durante o programa ao vivo. Na quarta-feira (18), por exemplo, Rogério Silva, pai do MC Gui, esqueceu dos combinados e soltou inúmeros palavrões.

Pai de MC Gui leva bronca ao vivo no "Power Couple Brasil" (Divulgação/Record TV)

Durante a formação da segunda DR do “Power Couple Brasil”, o pai do funkeiro chocou Galisteu, que acabou dando uma bronca ao vivo. Tudo aconteceu no momento da votação, quando Rogério começou a provocar e soltou um “caral**”.

“Então, Dri, eu nem preciso falar quem eu vou votar. Eu vou votar na marionete, Karol e Mussunzinho”, declarou o pai de MC Gui. Em seguida, uma briga começou e Karoline Menezes pediu para Mussunzinho ficar quieto, mas ele acabou estourando: “Marionete?”, indagou o famoso.

Vendo que a discussão iria longe, Adriane Galisteu cortou o barraco do “Power Couple Brasil” e reforçou que os palavrões eram proibidos: “Por favor, cuidado com o palavrão. Estamos ao vivo para o Brasil inteiro. Rogério, cuidado com o palavrão”.

A bronca continuou, mostrando que o reality show estava saindo do controle: “Gente, deixa eu falar uma coisa, eu entendo que em noite de votação o sangue esquenta mesmo, mas cuidado com os palavrões porque tem criança assistindo”, comentou a famosa.

Nahim homofóbico?

Nesta semana, Nahim e Matheus Sampaio protagonizaram uma briga daquelas no “Power Couple Brasil” e o cantor acabou soltando xingamentos homofóbicos para o ex-participante do reality show “Brincando com Fogo”, da Netflix.

Durante a discussão, que aconteceu na quarta-feira (18), o cantor acabou xingando Matheus: “Babaca! C*zão! Para mim você é um lixo. Idiota do car**lho. Vai se fod**, covarde amarelão. Peita minha mulher de novo que você vai ver. Seu filho da pu**, viad* do caral**, bichon*”.

Nahim xinga Matheus Sampaio no "Power Couple Brasil" (Reprodução/Record TV)

Nesse momento, eles precisaram ser separados pelos outros moradores da mansão, para evitar o contato físico e uma possível expulsão do reality show da Record TV.

Já no programa ao vivo, Nahim esqueceu as ofensas e sugeriu que a direção do programa colocasse um casal LGTBQIA+ na próxima edição do “Power Couple Brasil”. Mas, Matheus rebateu e lembrou da briga: “Quando você me chamou de bichona foi o quê?”. Mas, Nahim o ignorou e indicou o casal Baronesa e Rogério, pais de MC Gui, para a berlinda do programa.

