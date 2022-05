Ex-Power Ranger Vermelho é preso por fraude nos Estados Unidos

Ator que interpretou o Power Ranger Vermelho na série durante os anos 90, Austin St. John foi preso na manhã desta quinta-feira sob acusação de fraude, nos Estados Unidos.

De acordo com o site TMZ, pelo menos 15 agentes do FBI invadiram a casa do ator na manhã de ontem em Mckinney, no estado do Texas, munidos de rifles de assalto e retiraram o ator algemado.

De acordo com a publicação, Austin e outras 17 pessoas estariam envolvidas em um esquema para fraudar o Programa de Proteção de Salários da Small Business Administration, criado para ajudar as pequenas empresas afetadas durante a pandemia de covid-19.

O ex-Power Ranger, de acordo com as acusações, teria feito 16 empréstimos, no valor total de US$ 3,5 milhões, de forma fraudulenta, e usado o dinheiro para compras pessoais, e não para empresa, como determina a lei que concedeu a ajuda aos pequenos empresários.

Se for condenado, o ator pode pegar até 20 anos de cadeia, segundo a legislação norte-americana.

Em 1993, o ator interpretou Jason Lee Scoot na série, mas saiu na segunda temporada. Depois disso, fez uma rápida passagem por Buffy, a Caça-Vampiros, em 1998, e participações em outras filmes da série Power Ranger no início dos anos 2000.

Nos últimos anos, longe das telas, o ator esteve trabalhando como Técnico Médico de Emergência, paramédico, bombeiro, e médico de voo e médico tático trabalhando na fronteira entre o Kwait e o Iraque.

