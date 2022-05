Esta é a data em que deve acabar o julgamento de Amber Heard e Johnny Depp

Depois de semanas se enfrentando e com relatos que chocaram internautas ao redor do mundo, o embate judicial entre Amber Heard e Johnny Depp, ao que tudo indica, está perto de acabar e isso porque o júri e a justiça em geral já teria os relatos e provas suficientes para fazer as avaliações e dar o veredito.

Vale lembrar que Depp está processando a ex-esposa e exigindo a soma de US $50 milhões de dólares, enquanto Heard pede a quantia de US $100 milhões da mesma moeda. As acusações que os levaram à corte americana envolvem alegações de difamação, violência doméstica dos mais diferentes tipos, entre outros.

Mas e então, quando deve acabar o julgamento de Amber e Johnny?

Diversas fontes locais afirmam que a estimativa é de que o enfrentamento termine nos últimos dias deste mês. Já o portal Glamour vai além e reforça que acredita que a data limite é 27 de maio de 2022, ou seja, na próxima sexta-feira.

Embora as declarações de Amber já tenham sido compartilhadas, o portal reforça que acredita-se que talvez Depp deva voltar ao banco de testemunhas para acrescentar mais informações relevantes antes da decisão final da justiça dos Estados Unidos.

Se isso de fato ocorrer, basta então que, logo após, os advogados de ambas as partes façam as suas considerações, para que o júri tenha a tarefa de comunicar sua decisão. Vale lembrar que esta última parte pode levar semanas ou até mesmo meses.

