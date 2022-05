Depois de ‘Pantanal’, Leticia Salles ganha papel de destaque em novela da Globo

Depois do sucesso na primeira fase do remake de “Pantanal”, a atriz Leticia Salles, que interpretou Filó, se prepara para o sua segunda produção na Globo. A nova contratação da emissora, foi escalada para “Vai na Fé”, novela das sete escrita por Rosane Svartman.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz Leticia Salles terá um papel de destaque na trama, que está prevista para ir ao ar na faixa das 19 horas e tinha o título provisório de “Tente Outra Vez”.

Em "Pantanal", José Leôncio ( Renato Góes ), Filó ( Letícia Salles ) e Tadeu ( Lucas Oliveira dos Santos ) José Leôncio ( Renato Góes ), Filó ( Letícia Salles ) e Tadeu ( Lucas Oliveira dos Santos ) (Globo/João Miguel Júnior)

Ainda segundo o jornal, o diretor artístico Paulo Silvestrini está fazendo testes para o elenco da nova novela da Globo e procura uma atriz para vivero papel de Bia, moça formada em Direito cujo namorado se interessa por sua mãe.Ele ainda procura uma atriz para interpretar a personagem Jéssica, outra estudante da trama.

Com uma pegada mais jovial, a novela “Vai na Fé”, primeira solo de Rosane, contará a história de Solange, uma mulher batalhadora que vende quentinhas com ajuda da amiga Bruna e para atrair os clientes ela improvisa no funk, mostrando que o folhetim, que deve substituir “Cara e Coragem”, será cheio de música.

Leticia Salles e Dira Paes vivem a mesma personagem no remake de "Pantanal" (Globo/João Miguel Júnior)

Inovando nas vendas, o dinheiro entra e ela consegue pagar as contas de casa e ajudar a amiga, mas como nem tudo é perfeito, a protagonista precisa se entender com o marido, que está desempregado e vive pedindo dinheiro.

A trama, que terá Letícia Salles no elenco, conta ainda a história de um astro da música, , o cantor Lui Lorenzo, que acaba contratando Solange para ser backing vocal e dançarina.

Antes de “Vai na Fé”, a autora Rosane Svartman esteve por trás de outros folhetins da Globo, como “Bom Sucesso” (2019) e “Totalmente Demais” (2015), além das temporadas “Malhação: Intensa como a Vida” (2012) e “Malhação: Sonhos” (2014).

