Deborah Secco teve romance com Maria Gadú, diz jornal

Nesta quinta-feira (19), o jornal Extra noticiou que a atriz Deborah Secco, de 42 anos, viveu um romance com a cantora Maria Gadú, de 35 anos. O relacionamento das duas artistas não tinha sido revelado na época e ambas estavam solteiras no período em que se relacionaram.

Em entrevista ao jornal Metrópoles, Deborah Secco fez diversas declarações sobre sua vida amorosa no passado. De acordo com ela, a artista viveu um “relacionamento tórrido” – ardente – com outra mulher famosa, conhecida nacionalmente.

Veja mais: Dua Lipa ganha papel em Hollywood no filme ‘Barbie’ ao lado de Margot Robbie e Ryan Gosling

“Fui apaixonada por ela. Para mim, era namoro”, revelou Deborah Secco. A famosa em questão não havia sido revelada pela atriz até o momento.

Romance entre Deborah Secco e Maria Gadú

De acordo com o jornal Extra, as artistas viveram um período de romance. Deborah Secco fez as declarações sobre seu passado amoroso em entrevista com Léo Dias nesta quarta-feira (18), para o portal Metrópoles. A atriz revelou que viveu uma fase, classificada por ela, sendo “danadinha”.

“Nunca fiz mal a ninguém. Eu só era o quê? Piranha! Ser piranha hoje ‘tá’ na moda. Nunca fiz por dinheiro. Eu gosto de transar, de ter orgasmos... Era uma feminista antes do feminismo virar moda”, comentou a atriz “Tenho inimizades porque na época ou peguei o namorado ou peguei o marido de alguém... Mas hoje peço desculpas. Não sou mais assim.”

No mesmo dia em que sua entrevista com Léo Dias veio ao ar, Deborah Secco postou um vídeo em suas redes sociais fazendo algumas expressões, enquanto toca a música de fundo ‘Piranha’, de Alypyo Martins.

Nos comentários da postagem, a atriz Samara Felippo deixou o seguinte texto:

“‘Maravilhosona!’ Eu posso dizer que ainda não passei dessa fase. Somos todas! E ainda tive a honra de fazer parte da sua fase!”, comentou a atriz.