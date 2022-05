‘De Volta ao Baile’: Atriz revela ter pedido permissão de Britney Spears para uma cena do filme

Apesar de ter sido alvo de críticas com relação ao seu roteiro, o longa ‘De Volta ao Baile’ segue liderando a lista dos Top10 da Netflix no Brasil nesta semana. O filme traz a atriz australiana Rebel Wilson, já conhecida por papéis em comédias como ‘Missão Madrinha de Casamento’ e ‘Megarromântico’, no papel principal de Stephanie Conway.

Stephanie está no ensino médio, é líder de torcida, namora o garoto bonito da escola e é o típico estereótipo da menina popular dos colégios norte-americanos. Mas, um acidente faz com que ela tenha uma lesão no cérebro, fazendo com ela passe 20 anos em coma.

Quando ela acorda, o mundo não é mais o mesmo claramente. No filme, cheio de cenas de dança e uma trilha sonora nostálgica para quem foi adolescente nos anos 1990 e 2000, há um take em particular que precisou ser autorizada por, ninguém mais, ninguém menos do que Britney Spears.

Quem explicou esse detalhe foi a própria atriz Rebel Wilson: “Tivemos que obter a permissão de Britney. Eu estava muito nervosa [pensando], ‘Oh meu Deus, espero que ela saiba que estamos [prestando] homenagem a ela com isso. uma música legal, um videoclipe tão icônico... Achei que seria muito legal”.

O videoclipe em questão é ‘Crazy’, música que foi lançada em 1999.

O filme é sobre Stephanie Conway que retorna ao colégio para terminar seu último ano no ensino médio depois de estar em coma por 20 anos. Segundo a sinopse oficial: “Uma líder de torcida do ensino médio entra em coma antes do baile; vinte anos depois, ela acorda e quer voltar ao ensino médio para recuperar seu status e se tornar rainha do baile”.