Camila Loures se desculpa após polêmica com motorista de aplicativo: ‘Não fui arrogante’

A influenciadora digital Camila Loures se explicou no seu Instagram após se envolver em uma polêmica com um motorista de aplicativo. Ela disse que foi expulsa do carro pelo condutor por ter pedido para ficar com os vidros fechados e o caso ganhou repercussão. Na noite de quinta-feira (19), ela se pronunciou sobre a situação e pediu desculpas: “Juro que não fui arrogante”.

A confusão começou na quarta-feira (18), quando Camila apareceu nos seus stories chorando e dizendo que tinha sido expulsa do carro de um motorista da Uber, em São Paulo.

“Eu simplesmente entrei no Uber, caraca... Nunca passei por isso, que desesperador! Eu falei: ‘Moço, tem como você fechar o vidro, está vindo vento na minha cara e está frio’. Ele disse: ‘Não posso fechar, protocolos da Covid’. E eu falei: ‘É que está muito frio. Tem como fechar só um pouquinho mais?’. E ele disse: ‘Eu vou parar e você pede outro carro’. E eu falei: ‘Não, não, está tranquilo, então’. E ele: ‘Vou parar e você pede outro’. Ele parou, eu pedi por favor e ele disse: ‘Desça do meu carro agora e peça outro’. Fiquei desesperada, no meio de uma avenida em São Paulo. Uma saga pedindo outro”, contou ela.

A influencer disse que, em seguida, o motorista parou e ela seguiu em outro carro. “Comecei a tremer, não sei o que aconteceu e por que ele ficou contra mim. Não sei.”

Após a repercussão do caso, muitos internautas se manifestaram defendendo o motorista da Uber, dizendo que ele estava correto em tomar medidas de proteção contra a covid-19. O colunista Fefito fez uma postagem citando a empresa e a mensagem foi reproduzida várias vezes:

“Oi, @Uber_Brasil, tudo bem? Será que você poderia nos assegurar que o senhor Marcos, muito bem avaliado em 4,93 estrelas e cumpridor de protocolos, vai seguir trabalhando em sua plataforma e garantindo seu sustento? Acho importante valorizar o trabalhador! Abraço!”, postou Fefito.

Em nota enviada à “Quem”, a Uber destacou que contra a covid-19 “orienta todos os seus parceiros e usuários para que sigam o que determinam as normas e autoridades locais. Nas cidades em que não houver exigência da abertura de janelas, isso passa a ser facultativo também em viagens do aplicativo.”

“De qualquer forma, muitas pessoas ainda podem se sentir mais seguras seguindo os protocolos devido a condições de saúde pessoal ou familiar, portanto, pedimos que cada um respeite as preferências individuais do outro. Se caso algum dos envolvidos se sentir desconfortável, poderá sempre cancelar a viagem. Por fim, esperamos que motoristas parceiros e usuários não se envolvam em brigas e discussões e que contatem imediatamente as autoridades policiais sempre que se sentirem ameaçados.”

Desculpas

Após a repercussão do caso, a influencer decidiu se explicar. Ela pediu desculpas e disse que se sentiu impotente ao ter de descer o carro em um lugar que ela não conhecia.

“Galera já está criando outras coisas e vim esclarecer. Primeiramente, o motorista não foi afastado do aplicativo. Quando eu e minha equipe procuramos a Uber, a gente deixou bem claro que não era esse o intuito”, começou ela.

“Foi uma situação chata que eu nunca tinha vivido. Eu não fui arrogante. Ainda brinquei: ‘está nevando em São Paulo. Tem como fechar o vidro, porque está ventando na minha cara’. Ele falou: ‘protocolos da Covid. Vou parar o carro e você pega outro’. Aí eu disse: ‘moço, não precisa. Pode seguir, então’. Aí ele parou o carro e falou: ‘sai do meu carro’”, completou Camila.

“Não fui arrogante hora nenhuma. De qualquer forma não deveria ter exposto ele. Me desculpa, motorista. Me desculpa todos que se sentiram ofendidos com isso. Na hora realmente fiquei assustada e depois que vi que não era assim que resolvia, eu apaguei, não deu nem 10 minutos de stories. Foi só um desabafo. Não imaginei que ia ter a proporção que teve”, ressaltou.