Atriz Sophia Valverde fez cirurgia para retirar nódulo benigno no seio, diz mãe

A atriz Sophia Valverde, de 16 anos, protagonista de “Poliana Moça”, do SBT, passou por uma cirurgia para retirar um nódulo benigno no seio. A mãe dela, Danielle Valverde, explicou que o caroço surgiu em dezembro passado e que, por conta do rápido crescimento, o médico decidiu retirar.

“Esse nódulo apareceu em dezembro. Quando ela fez o ultrassom, estava com 2 cm. Fez biópsia e deu que era um fibroadenoma (nódulo benigno). Mas ele cresceu demais, e o mastologista dela, o dr. Renato Cagnacci, achou melhor tirar. Já estava com quase 6 cm”, disse a mãe, segundo informações do jornal “Extra”.

A atriz realizou o procedimento no último dia 17 de maio e teve alta no dia seguinte. Na ocasião, ela fez postagens nas redes sociais falando para seus seguidores que ficou “muito ansiosa e tensa” antes da cirurgia. “Mas Deus, com a sua imensa bondade, fez com que tudo saísse da melhor forma possível e já estou em casa me recuperando”, escreveu Sophia.

“Ela estava ansiosa porque nunca tinha passado por cirurgia antes e devido a anestesia geral. Mas o hospital deixou eu acompanhar a Sophia por ela ser menor de idade o tempo todo. Então entrei no CC (A.C.Camargo Cancer Center) antes da cirurgia e depois voltei quando acabou tudo”, ressaltou a mãe.

Sophia estava afastada das gravações da novela do SBT, mas informou que retoma as atividades no próximo dia 30.

“Logo estou de volta e fazendo o que mais amo fazer. Já tô morrendo de saudades”, destacou ela.

