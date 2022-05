Ator de ‘Stranger Things’ diz que vilão da nova temporada é uma homenagem ao cinema de horror

A série ‘Stranger Things’, que estreou em 2016 e segue a adolescente Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, cujos incríveis super poderes psíquicos atraem os habitantes de Hawkins para descobertas, para o chamado Mundo Invertido e tem milhares de fãs pelo mundo. Agora, falta pouco para a estreia da temporada 4, onde as crianças já estão mais “crescidinhas” e por isso os temas prometem ser mais profundos ainda.

A expectativa é grande pela quarta temporada de ‘Stranger Things’, cujo roteiro é ambientado na década de 80 e deixa os fãs ansiosos por desvendar significativos aspectos do trailer.

Os irmãos Duffer, Matt e Ross, chamaram ‘Stranger Things 4′ de “a sua temporada de Game of Thrones”. E realmente algumas estrelas da série épica estão no elenco da nova temporada.

Um deles é Joe Quinn, que interpretou um dos guardas de Winterfell, Koner, na sétima temporada de GOT. “Foi tão divertido”, disse o ator à Entertainment Weekly sobre essa participação especial na série da HBO. “Eu era um grande fã. Foi divertido ter uma espada e estar em Winterfell. Lembro-me de pensar que era muito legal”.

Em ‘Stranger Things’, Quinn interpreta Eddie Munson, um metaleiro e líder do Hellfire Club, jogador de Dungeons & Dragons que é incluído na equipe Mike (Finn Wolfhard) e Dustin (Gaten Matarazzo). “Eu não acho que seja uma representação de meio período, é um estilo de vida real”, diz sobre seu personagem.

Sobre o tom sombrio da quarta temporada, Quinn considera que é uma mistura de “horror do gênero David Cronenberg e Scooby-Doo”. Entre cenas muito sinistras como uma sequência filmada à noite na floresta, está o vilão: Vecna. Como isso se conecta com Quinn? Eddie é o especialista em Dungeons & Dragons de Hawkins e Vecna é um feiticeiro morto-vivo do jogo, o que o coloca no centro de tudo.

O ator disse que “A grande ameaça nesta temporada é uma verdadeira piscadela para os grandes vilões do terror do passado. Acho que as pessoas vão realmente responder a isso”.

A temporada 4 terá sua primeira parte lançada na sexta-feira, 27 de maio, enquanto que a parte 2 chegará cinco semanas depois, na sexta-feira, 1º de julho.