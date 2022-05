Aos 56 anos, Ana Paula Padrão surge de maiô e reflete sobre beleza e etarismo

Nesta semana, Ana Paula Padrão estreou a nova temporada do “MasterChef Brasil”, na Band, e ainda mostrou aos fãs parte de um ensaio que fez só de maiô. Além disso, aos 56 anos, a apresentadora aproveitou para levar uma reflexão aos seus seguidores.

Em uma postagem, feita na quarta-feira (18), Ana Paula revelou que já teve medo de sofrer julgamentos e preconceitos: “Pois é. Essa é a seríssima jornalista Ana Paula Padrão posando de maiô. Por quanto tempo só mostrei uma faceta das muitas que toda mulher carrega em si para atender à imagem pública que eu mesma construí sobre mim. Sabe por quê? Medo de ser julgada”, começou a famosa.

Ana Paula Padrão chama os jurados para a estreia da 9ª temporada do "MasterChef Brasil" (Melissa Haidar/Band)

Em seguida, ela decidiu falar a real sobre os estereótipos criados pela sociedade: “Mulher séria não mostra o corpo, mulher séria não pode ser sensual. Esse era (e ainda é) o recado subliminar contido nas críticas que as pessoas à minha volta, homens e mulheres, faziam a todas aquelas que ousavam ser felizes sendo elas mesmas”.

No post, ela faz um elogio ao fotógrafo e ao trabalho feito: “Hoje recebi esse clique do gentilíssimo Danilo Borges, para quem posei outro dia para campanha ‘Em Desconstrução’, que tem como tema o etarismo. E decidi trazê-la aqui para mostrar que sou uma mulher como qualquer outra”, continuou a apresentadora.

A comandante do “MasterChef Brasil” revelou ainda que cresceu rodeada de estereótipos e como fez para sua autoestima não ser afetada: “Cresci cercada de estereótipos e por muito tempo confirmei todos eles. Eu nunca fui só aquela pessoa séria atrás da bancada. Mas as outras Anas não tinham espaço para florescer nem dentro de mim. Nunca tive cintura nem bundão, mas, honestamente, acho tudo lindo no meu corpo porque foi ele que me trouxe até aqui! Até essa sessão de fotos”.

Ela confirmou ainda que atualmente é muito mais feliz do que no passado: “Quem me diz que pareço mais feliz agora tem toda razão. Mais feliz, mais realizada, mais inteira, mais sem vergonha. Arrependimentos não trago, não. Vivi o meu tempo em cada um desses 56 anos e hoje o tempo é de libertação e vou vivê-lo intensamente”, concluiu Ana Paula Padrão.

