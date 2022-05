Ana Maria interrompe quadro do ‘Mais Você’ após integrante praticar ‘blackface’: ‘Não deve se repetir’

Ana Maria Braga interrompe quadro do 'Mais Você' após participante praticar 'blackface' (Reprodução/TV Globo)

A apresentadora Ana Maria Braga fez uma interrupção da exibição do quadro “Jogo de Panelas”, do “Mais Você”, da TV Globo, na manhã desta sexta-feira (20), após um participante praticar “blackface”. A atitude acontece quando uma pessoa branca pinta sua pele com cores escuras para parecer negra. Uma especialista foi ouvida para explicar a situação e o assunto repercutiu nas redes sociais (veja abaixo).

“O blackface surge nos século XIX, nos Estados Unidos. Utilizado pela aristocracia escravagista que fazia da técnica uma forma de estereotipar. Não devemos fazer sob nenhuma hipótese, é preciso que a gente avance enquanto humanidade. É preciso que diga não a uma técnica tão cruel e violadora”, detalhou a jornalista e professora Rosane Borges.

A professora e jornalista Rosane Borges explicou a atitude de Anderrupson no 'Jogo de Panelas'. #MaisVocê pic.twitter.com/NnYEELFven — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 20, 2022

Ana Maria repreendeu a atitude do participante Anderrupson e destacou que o alerta segue para toda a sociedade. “Esse esclarecimento faz parte da essência do nosso programa e é bom para todo mundo aprender. Tem muita gente que não percebe ainda, mas já está na hora, né”, disse ela.

“A gente tá tentando esclarecer aqui, pra que isso não ocorra nas festas e no ligar onde você for […] É um comportamento que não deve se repetir”, completou Ana Maria.

Internautas também repercutiram o caso e criticaram a atitude do participante. “Que vergonha e totalmente inadequado”, escreveu um deles. Outros elogiaram a postura de Ana Maria em explicar o tema.

LEIA TAMBÉM:

Camila Loures se desculpa após polêmica com motorista de aplicativo: ‘Não fui arrogante’

Confira abaixo reações da web:

O cara se pintou de preto para o jantar africano e a Namaria chamou uma especialista pra explicar pq o blackface é errado. Foi muito legal eles exporem o tema em vez de tentar esconder. #MaisVocê #JogoDePanelas — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) May 20, 2022

O cara em Ana Maria Braga fazendo BLACK FACE... #MaisVoce e a Globo tendo que pausar para explicar para adulto o que é errado... — RafaCmil (@RafaCMil) May 20, 2022

Mds o cara fazendo black face no jogo de panela no #MaisVoce

Que vergonha e totalmente inadequado — Brown Ivy a gêmea da Blue Ivy (@LarissaEnc) May 20, 2022

Incrível esse esclarecimento no #MaisVoce sobre o BlackFace! Precisamos sempre ter esses posicionamento dentro de programas assim , infelizmente é cansativo mais necessário ensinar para não se repetir !obrigado @ANAMARIABRAGA — Robson Sangalo (@RobsonSangalo1) May 20, 2022

O homem se pintou mds kkkkkkkkkkk eu tô rindo de nervoso #MaisVoce #JogodePanelas pic.twitter.com/ieG9jSw54J — ※MADU※🐝 || C.I.T.T 🧀 (@madudosd) May 20, 2022

O ano é 2022 e uma pessoa ainda acha tranquilo se “fantasiar” de negro? Blackface é uma prática violenta e racista, ser negro não é fantasia! Basta de racismo! #MaisVoce #JogodePanelas — Fábio Felix 🏳️‍🌈 (@fabiofelixdf) May 20, 2022