‘A Favorita’: Cilene fica furiosa e expulsa Halley de casa; entenda

Nesta sexta-feira (20), o capítulo da novela “A Favorita” reserva muitas emoções na casa de Cilene (Elizangela). Na reprise da trama, ela vai descobrir que o filho Hally (Cauã Reymond) nunca frequentou a escola e tomará uma decisão difícil.

Ao descobrir que foi enganada pelo filho, Cilene não pensa duas vezes e manda o jovem para fora de casa: “Eu te avisei que essa era a última noite nesta casa. A partir de hoje você não mora mais aqui. Anos de sacrifício te sustentando para frequentar aquela escola, escola na qual você nunca pôs os pés”, grita a mãe, enquanto joga as roupas do rapaz no chão.

Hally fica assustado com a atitude da mãe e para evitar dormir na rua ele tenta uma última jogada: “Eu sei que eu errei, mãe. Fui fraco, fui imaturo, mas eu me arrependi maminha. Me dê mais uma chance por favor”, pede ele.

Em "A Favorita", Hally (Cauã Reymond) aparece vestido com a farda do colégio militar (Reprodução/Globo)

No entanto, Cilene não dá o braço a torcer e mantém sua decisão de expulsar o filho de casa: “Eu já te dei chances demais, eu devia ter te dado uma bela de uma surra quando você era criança”, grita ela.

Ao sair de casa, Halley avisa que vai sumir da vida de Cilene: “Não vou mais atrapalhar sua vida. Pode ficar tranquila, nunca mais vai ouvir notícias de mim”, grita o jovem.

A MENTIRA

Para quem não se lembra, em “A Favorita”, que está sendo reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”, Halley tenta enganar a mãe que se formou na escola militar e para tudo fazer sentido ele consegue uma farda emprestada com um amigo.

Em "A Favorita", Cilene (Elizângela) descobre as mentiras do filho (Reprodução/Globo)

Na cena, Cilene fica feliz com a notícia dada pelo personagem de Cauã Reymond e fala: “Hoje eu completei a minha missão de mãe, eu que nunca fui exemplo para ninguém e consegui fazer o meu filhote uma pessoa direita, uma pessoa honrada, uma pessoa melhor do que eu”, dirá ela, emocionada.

Porém, pouco tempo depois a cafetina percebe que o filho é o único com sapatos brancos, enquanto todos os outros formandos usam sapatos pretos. Ela vai até um funcionário da escola e pede para que ele verifique o nome de Halley Gonzaga na lista de aprovados. Sendo assim, o jovem é pego no pulo, já que ele nem nunca foi para a escola.

