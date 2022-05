Trailer do documentário de J.Lo na Netflix mostra depoimento de Ben Affleck

Jennifer Lopez como você nunca viu antes! Essa é a promessa do mais novo documentário da Netflix que mostrará a artista de uma forma inédita. O documentário ‘Jennifer Lopez: Halftime’ estreia dia 14 de junho na plataforma de streaming. Veja o trailer divulgado nesta quinta-feira, 19.

O documentário foi filmado durante a preparação da artista e de sua equipe no show do intervalo do Super Bowl de 2020. A narrativa se propõe a mergulhar no que J.Lo encara como sua metade. O trailer revela o trabalho que a artista multifacetada passou ao longo dos anos para tornar seus sonhos realidade.

O documentário mostrará J.Lo como a mulher e a artista que conhecemos hoje, mas também mergulha em fatos do passado da cantora, especialmente quando foi intimidada pelo circuito de notícias sobre seu status de relacionamento, peso e corpo.

‘Jennifer Lopez: Halftime’ mostra como a indústria do entretenimento é cruel com as mulheres e que assim como Jennifer, Britney Spears e Janet Jackson também sofreram muita retaliação da mídia.

O trailer também mostra Ben Affleck, seu atual companheiro e com quem já teve um relacionamento prévio também marcado por muita especulação da imprensa.

O documentário também mostra como Jennifer começou em sua carreira de diva pop mundial, através de seu papel como Selena Quintanilla, em Selena, que foi seu grande primeiro grande salto como artista.