Quatro Amigas Numa Fria: comédia romântica com Fê Paes Leme estreia nesta semana

Após quatro anos de espera, finalmente o elenco de “Quatro Amigas Numa Fria” vê seu trabalho chegando nos cinemas brasileiros. O filme foi gravado em 2018, mas por conta da pandemia de covid-19 só agora é lançado para o público. O longa estreia nesta quinta-feira (19).

A história é ambientada parte no Rio de Janeiro, parte em Bariloche, nos Andes argentinos. Como o título bem revela, quatro amigas saem em viagem para uma última aventura solteiras. Dani está celebrando a chegada de seu casamento, com uma despedida de solteira no país vizinho e leva Karen, Ludmila e Josie.

Porém, tudo parece dar errado: Josie tem alergia a gelo, então precisa vestir muita roupa o tempo todo; Ludmilla não consegue dormir tanto quanto gostaria, Karen esquece de fazer as reservas do hotel, então as amigas precisam se hospedar em um chalé congelante.

No fim, a viagem de despedida de solteira se torna uma oportunidade para revelações do passado e mágoas do presente que vão alterar para sempre o futuro delas.

Assista ao trailer:

O grupo de protagonistas é interpretado por Maria Flor (Daniela), Fernanda Paes Leme (Karen), Micheli Machado (Ludmila) e Priscila Assum (Josie). Também estão no elenco Pablo Bellini, Emanuel Aragão, Charles Paraventi, Marcelo Saback, Flávia Tapias e Robson Nunes.

Além do visual já conhecido do Rio de Janeiro, o filme apresenta cenários deslumbrantes na Argentina, como Cerro Catedral, Bahía López, os hotéis Llao Llao e Tunquelén, a Rua Mitre e o Centro Cívico de Bariloche.

O roteiro é assinado por Paulo Cursino (“Tudo Bem No Natal Que Vem”) e Taisa Lima (“Vestido Pra Casar”). Já a direção ficou a cargo de Roberto Santucci, mesmo de comédias como “De Pernas pro Ar” e “Até Que a Sorte nos Separe”.

