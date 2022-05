Paulo Vieira se diverte ao deixar casamento de Lula levando caixa de doces: ‘Não me julguem’

O comediante Paulo Vieira foi um dos seletos convidados do casamento do ex-presidente Lula com a socióloga Rosângela Silva, a Janja, realizado na noite de quarta-feira (18), em São Paulo. Na saída, ele postou nas redes sociais o momento que deixava a casa de festas com a namorada, Ilana, levando uma caixa cheia de doces: “Não me julguem” (veja vídeo abaixo).

“Estamos saindo do casamento de Lula e Janja, e olha o que a gente está levando. Mostra, amor. Uma caixa de doces! E essa caixa estava lotada, mas tinha muita gente lá na porta, e a gente parou o carro e alimentamos a imprensa com doce, demos doce para a imprensa”, disse ele, aos risos.

kkkkkkkkkkkkk NÃO ME JULGUEM pic.twitter.com/uq1g61d37a — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) May 19, 2022

Paulo ainda explicou aos seus seguidores como conseguiu sair da festa levando os doces: “Isso aqui é o que? É amizade que a gente faz com o garçom. Tem que fazer amizade com as pessoas certas. Um contrabando que foi permitido. Melhor festa do mundo, estamos saindo felizes, completamente bêbados e com uma caixa de doces”, se divertiu.

O casamento

A cerimônia foi realizada em uma casa de festas no Brooklin, na Zona Sul da capital. Cercada de mistérios, o casamento do pré-candidato à Presidência da República não teve seu endereço anunciado com antecedência e mesmo os convidados souberam da informação pouco tempo antes.

Ex-presidente Lula se casa com a socióloga Janja, em São Paulo (Ricardo Stuckert/Divulgação)

Por volta das 20h, o perfil oficial do ex-presidente divulgou uma foto de Janja vestida de noiva, em imagem feita pelo fotógrafo de Lula, Ricardo Stuckert. A cerimônia durou pouco mais de meia hora e o casal não falou com a imprensa.

Entre os convidados que compareceram estão a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), Fernando Haddad (PT), a deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR), o ex-ministro Franklin Martins e o senador Jaques Wagner (PT-BA).

Também marcaram presença o deputado Marcelo Freixo e o advogado Augusto de Arruda Botelho, ambos do PSB, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto.

Do meio artístico, estiveram no local Gilberto Gil, Bela Gil, Daniela Mercury, Teresa Cristina, Duda Beat, além do ex-BBB Gil do Vigor.

Lula e Janja estão juntos desde o fim de 2017, mas o relacionamento só foi tornado público em 2019, quando a socióloga foi vista fazendo uma vigília em frente à Polícia Federal de Curitiba, onde o ex-presidente estava preso. Desde que ele foi liberado, eles moram juntos em São Paulo.

