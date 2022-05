Maria Bruaca rebelde e aliança entre Alcides e Juma são os spoilers de ‘Pantanal’

Após descobrir a traição de Tenório (Murilo Benício), Maria Bruaca (Isabel Teixeira) começa sua nova fase no remake de “Pantanal”. No capítulo desta quinta-feira (19), a personagem vai largar mão de seu papel de funcionária dentro de casa e deixará de servir o marido durante as refeições.

Segundo foi divulgado pela Globo, ela não conta a Tenório e à Guta (Julia Dalavia) que ouviu a conversa dos dois, mas assim que ficam sabendo, ela coloca um basta na vida de submissão que levou até agora, o que faz com que Tenório precise contratar Zefa (Paula Barbosa), que chega à fazenda nos próximos capítulos da novela.

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Tenório (Murilo Benício) conversam em "Pantanal (João Miguel Júnior/Globo)

Após sua chegada, Zefa rapidamente percebe a confusão em que foi se meter, mas não passa para frente o que deve ser mantido em segredo: “Ela se liga no que acontece ao seu redor muito rápido mesmo. Mas é uma pessoa boa, do bem! Ela não é maldosa, mas ela fala o que vem à cabeça”, comenta Paula Barbosa sobre a personagem.

Além do fim do segredo, nos próximos capítulos de “Pantanal”, Tenório tem ainda outro assunto em sua cabeça: o futuro financeiro de suas famílias. Em breve, o fazendeiro vai começar a incentivar o relacionamento de Tadeu (José Loreto) e Guta.

No remake de "Pantanal", Zefa (Paula Barbosa) vai trabalhar na casa de Tenório (Murilo Benício), após Maria Bruaca (Isabel Teixeira) descobrir sobre sua segunda família (João Miguel Júnior/Globo)

Já na tapera, em cenas que vão ao ar a partir desta sexta-feira (20), Alcides (Juliano Cazarré) vai surpreender Juma (Alanis Guillen) contando sua história e ela entenderá que ele também veio do Sarandí, no Paraná, cidade de seus pais. Ela também descobre que ele é filho do jagunço que matou e foi morto por seu irmão, Chico (Tulio Starling).

A menina-onça também descobre que Alcides foi para o Pantanal para se vingar do verdadeiro culpado por esta tragédia: Tenório, o homem que enganou os pais de Juma e outros lavradores. Na cena, Alcides sugere, ainda, que Juma pergunte à Muda (Bella Campos) a verdade sobre sua chegada na região.

Firmino (Pierre Santos), piloto de José Leôncio (Marcos Palmeira) aceita levar Madeleine (Karine Teles) para o Pantanal, mesmo com tempo ruim previsto (João Miguel Júnior/Globo)

No Rio Janeiro as coisas também não estão fáceis para Madeleine (Karine Teles). Passada uma semana do sumiço de Irma, ela e Mariana (Selma Egrei) recebem uma carta, na qual ela conta que está no Pantanal para tentar ajudar no relacionamento de José Leôncio e Jove (Jesuita Barbosa).

Madeleine diz à mãe que a irmã está tentando ficar com seu ex-marido e, na emoção, ela resolve ir para o Pantanal, mas o tempo não está favorável.

