Karine Teles se despede de ‘Pantanal’ e garante que ‘Madeleine é complicada’

Sendo fiel às cenas que foram ao ar em 1990, quando a primeira versão da novela “Pantanal” foi exibida, Madeleine (Karine Teles) não vai viver até o final da trama. Em breve, a mãe de Jove (Jesuíta Barbosa) vai sofrer um grave acidente e não vai resistir.

Se despedindo da personagem, Karine falou sobre os bastidores da cena, que ainda não foi exibida no remake da Globo: “Foi tudo feito com um cuidado e um carinho muito grande. A gente fez duas diárias do acidente e foi tudo muito bem pensado, com muita atenção. E eu acho que vai ficar bonito e emocionante”.

Pantanal: Madeleine (Karine Teles) chora após terminar com Gustavo (Caco Ciocler) (Divulgação/Globo)

Segundo a atriz, a cena de “Pantanal” foi intensa e contou com 50 pessoas trabalhando nos bastidores: “Foi muito intenso para mim, porque fazer cena de acidente, com efeito especial e tal não é uma coisa que a gente faz todo dia. Mas eu confiei muito ali na direção, na equipe. Poxa, teve um dia ali que eu acho que tinham mais de 50 pessoas trabalhando para fazer um detalhe da cena, uma coisa muito bem cuidada, muito bem pensada, planejada, e eu acho que vai ser forte”.

Antes da morte de Madeleine, a personagem se envolveu em inúmeros problemas e conflitos com outros personagens da novela, como José Leôncio (Marcos Palmeira) e Jove, além da irmã Irma (Camila Morgado). Segundo a famosa, as cenas envolvendo o filho são as mais emocionantes.

LEIA TAMBÉM: Entenda por que Gil do Vigor não assiste a reprise da novela ‘A Favorita’

Bruna Linzmeyer e Karine Teles vivem Madeleine em 'Pantanal' (Foto: Reprodução)

“Para mim, uma das cenas mais emocionantes, que já foi até ao ar, é o telefonema do Jove, quando a Madeleine fala com ele pela primeira vez depois que descobriu que ele está vivo, que ele diz que ama a mãe. Foi muito emocionante fazer essa cena porque eu fico imaginado: ‘Caramba, ela escuta pela primeira vez, em 25 anos, o filho dizer que a ama’”, contou Karine Teles.

Vale lembrar que a morte de Madeleine também aconteceu na primeira versão de “Pantanal”, escrita por Benedito Ruy Barbosa. Na trama original, exibida na TV Manchete, a personagem foi interpretada por Ítala Nandi e Ingra Lyberato.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho dá receita diária para manter a chama do casamento acesa