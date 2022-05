Jojo Todynho dá receita diária para manter a chama do casamento acesa

Nesta semana, a funkeira Jojo Todynho resolveu revelar alguns segredos para manter a chama do casamento com Lucas Souza sempre acessa. Segundo a famosa, que estava ao lado do marido, alguns hábitos devem ser feitos sempre que possível.

Em uma conversa com os fãs, a famosa disse que ela e o oficial do exército sempre dormem agarrados e procuram tomar banho juntos: “A gente só dorme agarrado e a gente só toma banho junto. Só tomamos banho separados quando um não está em casa. Fora isso, a gente só toma banho juntinho. A gente tem esse hábito”, contou a campeã do “A Fazenda 12″.

Jojo Todynho e Lucas Souza no Baile da Vogue (Reprodução/Instagram)

Mas, como todo casal, nem tudo são flores na casa de Jojo Todynho e Lucas Souza. Ao responder uma caixinha de perguntas no stories do Instagram, a famosa disse que eles também brigam: “Todo dia. A gente briga por chocolate, filme ou biscoito. Todo dia a gente se arranha. Eu quero ver um filme e ele quer ver outro. E eu brigo mesmo pra dar uma botada com agressividade”, disse Jojo, com bom humor.

Na sequência, Lucas apenas concordou com a resposta da funkeira: “Com certeza, sem dúvida nenhuma”, respondeu o militar sobre as brigas.

Ainda sobre as brigas do casal, Jojo Todynho confessou qual comportamento do marido tira ela do sério. Segundo a famosa, Lucas é muito ciumento: “Eu não sou ciumenta não, tenho ciúmes do que eu vejo. Eu não fico dando surto atoa, não. Mas esse aqui [o marido], esse aqui, imagina…Gente, não dá! Esse daqui sai da casinha mesmo”, disse a cantora.

Lucas Souza e Jojo Todynho falam da vida sexual do casal (Reprodução/Instagram)

Lucas Souza não fugiu e assumiu que tem ciúmes da famosa e que ela estava ciente de sua personalidade antes de se casar: “Eu avisei, eu avisei. Já avisei, mexeu com a minha mulher, está fud***, vai levar”, disse o militar.

Levando na brincadeira, Jojo negou que já sabia e disse que caiu no conto do vigário, termo e depois questionou o marido: “Vai levar o que, Lucas?”. Em outro momento, Lucas Souza assumiu ser o mais ciumento da relação, mas a cantora rebateu: “Não, ciumento, não. Você é maluco, surtado, psicop*ta”.

