Isabella, do ‘MasterChef Brasil’, revela perrengue durante a gestação de gêmeos

Isabella Scherer, campeã do “MasterChef Brasil 8″, revelou alguns perrengues que tem passado em sua primeira gestação. Nas redes sociais, a famosa deixou claro aos seus seguidores que não está sendo fácil.

Grávida de gêmeos, frutos da relação com Rodrigo Calazans, a filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, falou de um momento inusitado: “Olhei minha camiseta, tinham três ‘pizzas’ de colostro. Então coloquei um sutiã e quando tirei: todo sujo também”, confessou.

Ainda nas redes sociais, a ex-cozinheira amadora contou que seu corpo tem mudado muito nos últimos dias e disse que estava chocada e que também que não consegue “empinar a bunda para tirar foto”. Segundo ela, a posição a faz perder a mobilidade.

Isabella no “MasterChef Brasil”

Em 2021, Isabella Scherer venceu a 8ª temporada do “MasterChef Brasil”. No reality show da Band, a atriz mostrou que era uma cozinheira talentosa vencendo a primeira prova da competição e, no final, levando o troféu e o prêmio de R$ 300 mil.

Sem defeitos, Isabella disputou a final contra Eduardo e Kelyn. Segundo ela, ganhar o reality foi a realização de um sonho: “É surreal, uma grande maluquice, nem acredito que estou aqui. Junto com o troféu, ganhei também muitas amizades, amor próprio e a certeza do que eu quero fazer para o resto da minha vida”, disse a atriz, que é filha do ex-nadador Xuxa.

Isabella leva o troféu de melhor cozinheira amadora da 8ª temporada do "MasterChef Brasil" (Carlos Reinis/Band)

Em 2021, Eduardo tornou-se o finalista mais novo de todas as temporadas do “MasterChef Brasil”. O ex-participante da edição para crianças em 2015 apresentou pratos inspirados e se emocionou ao falar da família.

Já Kelyn ficou em terceiro lugar ao criar um prato com elementos regionais e clássicos do centro-oeste: “Foi um ponto de desequilíbrio em seu menu. O prato principal melhorou muito o seu desempenho e a sobremesa estava ótima”, pontuou o chef Erick Jacquin.

