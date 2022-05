Filme do Caso Richthofen com Carla Diaz deve ganhar continuação

O filme duplo “A Menina que Matou os Pais/O Menino que Matou meus Pais” deve ganhar uma continuação em breve. O novo longa deve retomar a história logo após o fim do duo anterior.

Sendo assim, a ideia é que esta sequência conte a história entre o dia do crime do Caso Richthofen e o início do julgamento - que até tem um pequeno pedaço mostrado.

De acordo com o jornal O Globo, o elenco dos filmes anteriores já está negociando para o retorno desta nova produção, com Carla Diaz e Leonardo Bittencourt reprisando seus papéis como Suzane von Richthofen e Daniel Cravinhos.

“A Menina que Matou os Pais/O Menino que Matou meus Pais” foi considerados um sucesso de audiência no Amazon Prime Video, fazendo com que o filme fosse um dos assuntos mais comentados da mídia em seu lançamento, em setembro do ano passado.

Assista ao trailer:

Estreias do Amazon Prime Video em maio

Dentre as produções originais, destaque para a nova série “Night Sky”. A história acompanha Irene e Franklin York, um casal que, anos atrás, descobriu uma câmara enterrada em seu quintal que inexplicavelmente os leva a um planeta estranho e deserto. Eles guardam esse segredo, mas logo percebem que a câmara é mais do que um simples portal.

Outra série que se sobressai entre as novidades é a terceira temporada de “Chapolin Colorado”, famoso seriado mexicano popularizado pelo SBT. Na mesma onde, a plataforma também adicionou a sétima temporada da animação de “Chaves”.

Vale destacar também as três temporadas completas de “Hannibal”, a trilogia completa de “O Poderoso Chefão” e quatro filmes da franquia “LEGO”, baseados nos universos de super-heróis e de “Jurassic World”.

