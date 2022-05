Ex-BBB Pedro Scooby fala sobre a vida amorosa de Paulo André: ‘PAzinho está solteiro’

Os ex-BBBs Pedro Scooby e Paulo André, o PA, passaram a quarta-feira (18) juntos para cumprir agenda profissional, em São Paulo. Depois de participarem da gravação de um podcast, eles se reuniram com o também ex-brother Douglas Silva em um restaurante. Antes disso, Scooby falou com seguidores no Instagram sobre a vida amorosa de PA:

“PAzinho com mulher não está com ninguém. Está solteiro. Fiquem tranquilos. Pra já não causar polêmica, causar uma coisa toda”, disse o surfista ao lado do atleta, enquanto os dois estavam em um táxi.

A declaração afasta rumores de um relacionamento de PA com a também ex-BBB e influencer Jade Picon, com quem ele viveu um breve romance ainda dentro do BBB22. Desde que saiu da casa, o atleta nega que estejam namorado, mesmo depois que eles foram vistos curtindo festas juntos.

Scooby e PA ainda se encontraram com DG em um restaurante e também com o ex-participante do reality em 2020 Babu Santana.

Em postagem nas redes sociais, PA se declarou aos amigos: “Amo vocês! Obrigado por tudo.”

