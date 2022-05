Entenda por que Taylor Swift recebeu título de doutora honorária em Belas Artes

Dr.ª Taylor Swift: a cantora estadunidense recebeu, nesta quarta-feira (18), o título de doutora honorária em Belas Artes, pela Universidade de Nova York (NYU). Mas por quê?

É comum que a universidade faça homenagem a pessoas que são reconhecidas pelo seu trabalho. Na NYU, podem receber diplomas honorários quem tem realizações em áreas ensinadas e pesquisadas pela universidade: Ciências, Ciências Sociais, Artes, Direito, Medicina e Economia.

“Selecionamos homenageados cujos talentos, realizações e ações servirão de exemplo para nossos graduados”, explicou o vice-presidente de relações públicas da NYU, John Beckman, em entrevista ao jornal The New York Times.

Dessa forma, embora o homenageado não tenha cursado um doutorado, ele recebe o título de doutor honorário por ter se destacado na área. Para a comissão da NYU, Taylor Swift se destaca não apenas pela sua carreira, mas também por ser uma fonte de inspiração para jovens mulheres e membros da comunidade LGBTQIA+.

Taylor Swift concentra diversos recordes em sua carreira - mas, talvez, o mais almejado de todos sejam os seus 11 Grammys. “Tenho 90% de certeza de que estou aqui porque tenho uma música chamada ‘22′″, brincou a cantora, ao iniciar seu discurso na turma de 2022 da NYU.

Ela se junta a lista de celebridades como Meryl Streep, Oprah Winfrey e John Legend que detêm o mesmo título, por outras instituições.

“Aprenda a viver ao lado do medo. Não importa o quanto você tente evitar se encolher, você vai olhar para trás em sua vida e se encolher retrospectivamente. Constrangimento é inevitável ao longo da vida”, pontuou bem a popstar.

“Não ser convidado para festas e festas do pijama na minha cidade natal me fez sentir desesperadamente solitária. Mas porque me sentia sozinha, eu sentava no meu quarto e escrevia músicas que me dariam uma passagem para outro lugar”, disse Taylor em seu discurso de formatura.

