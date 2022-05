Entenda por que Gil do Vigor não assiste a reprise da novela ‘A Favorita’

Com a reprise da novela “A Favorita” sendo exibida no “Vale a Pena Ver de Novo”, a rixa entre as protagonistas Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Claudia Raia) voltou a ser falada nas redes sociais, dividindo as opiniões dos noveleiros brasileiros e, recentemente, Gil do Vigor decidiu dar seu ponto de vista.

No Twitter, o ex-BBB contou que não consegue assistir a novela de João Emanuel Carneiro por um motivo muito específico: ele odeia uma das protagonistas e explicou tudo em seu perfil oficial.

Segundo o economista, ele não gosta de lembrar que acreditava na inocência de Flora, personagem de Patrícia Pillar, na trama, que foi exibida originalmente em 2008. Após se sentir enganado, ele começou a odiar Flora e não conseguia ver mais dada sobre “A Favorita”.

Nossa, eu acreditei nela, QUE ÓDIO, até hoje. Eu acreditei nela até o dia que ela se revelou affff!!! Não consigo nem assistir que fico indignado. — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) May 18, 2022

Para deixar tudo muito bem claro, o Gil do Vigor postou uma cena em que Flora fala com Irene (Glória Menezes) e tenta mostrar que é inocente: “Nossa, eu acreditei nela, que ódio, até hoje. Eu acreditei nela até o dia que ela se revelou! Não consigo nem assistir que fico indignado”, comentou o economista do “Mais Você”.

O sentimento do ex-BBB também foi compartilhado pelos seus seguidores, que se sentiam enganados pela ex-prisioneira: “Flora foi uma das maiores vilãs. E no capítulo que revelaram, eu fiquei em choque”, disse uma fã. “É sobre isso! O Brasil todo feito de trouxa pela Flora kkkk todo mundo odiava a Donatela e achava a Flora boazinha”, afirmou outro perfil. “Você bem assim quando ela se revelou ser a verdadeira assassina”, brincou mais um fã do ex-BBB.

vc bem assim qnd ela se revelou ser a verdadeira assasina



pic.twitter.com/ybxpyndKH7 — maurice eu não consigo remexer (@ewxley) May 18, 2022

Beijo na TV

Na última quinta-feira (12), Gil do Vigor já tinha causado alvoroço nas redes sociais depois que beijou na boca um pretendente em um quadro de namoro do “Mais Você”. Depois de conversar à distância com o rapaz, eles se encontraram pessoalmente e o ex-brother não perdeu tempo e deu um beijão.

O momento do beijo foi exibido no quadro “Solteiros On-line”, onde Gil conversou com alguns rapazes. Depois de muito bate-papo online, ele optou em encontrar o goiano Raimundo pessoalmente, a quem elogiou de cara: “Você é grandão, bonitão”. Em seguida, eles participaram de um jantar romântico.

Viva o amor 🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Vamos celebrar a importância do amor independente de gênero, raça e religião. O nosso país precisa cada vez mais se abrir pra essas questões. Nunca deixem de buscar o amor pois ele é a chave para tudo!! pic.twitter.com/KziX8Bz196 — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) May 12, 2022

Nos bastidores do programa, Gil contou qual foi o resultado final do encontro: “Foi uma experiência incrível, queria namorar com ele, mas ele é muito tímido. Tivemos a oportunidade de se conhecer mais depois, mas ficou só na amizade. O beijo foi bom. A gente se encontrou, mensagem vem, mensagem, vai, teve o segundo round. Jantamos, mas ele continuou tímido”, revelou.

