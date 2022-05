Cena de ‘365 Dias: Hoje’, da Netflix, viraliza por “sensualidade” bizarra

A estreia de “365 Dias: Hoje” já faz quase um mês, mas o filme segue como um dos mais assistidos da Netflix Brasil. Recentemente, uma cena viralizou nas redes sociais, por um motivo pra lá de inesperado.

“365 Dias: Hoje” é a sequência de um filme erótico da Netflix, que agitou as redes sociais no ano passado. Contudo, os espectadores parecem revoltados com uma cena em específico: em um determinado momento, Laura parece decidida a sensualizar com Massimo enquanto ele joga golfe.

O que era um simples jogo acaba se tornando mais uma cena sensual do casal, mas que acaba de um jeito bizarro. Após trocas de olhares, Laura resolve incrementar o “alvo” do campo - e Massimo entra na brincadeira.

Os internautas não perdoaram:

Comecei a assistir o segundo filme do 365 dias, n sei se o intuito deles era ser algo hot mas eu tô mijando de rir kkkkkkkkkkkkkkk a cena do golfe pra mim foi o auge da breguice pic.twitter.com/wz9NMM1pfs — DaniZika 🥣🇾🇪 (@daniztuita) April 27, 2022

Esse 2° filme de 365 dias é um dos piores q já vi kkk o enredo até achei legal, mas o filho do gangster rival fez uma atuação sofrível, os diálogos do filme péssimos, até as cenas de sexo, q era o trunfo do filme, ficaram sem noção... A do golfe n tem defesa pic.twitter.com/YNca7q78yg — Ju ᶜʳᶠ⚠️ (@puroamorluanjo) May 1, 2022

Eu só tenho uma pergunta pra quem teve a brilhante ideia da cena do golfe de 365 dias: por quê?? — Cassia (@cassiakassya0) April 30, 2022

Eu quero ter uma conversa séria com os roteiristas de 365 dias q acharam essa cena sexy



pic.twitter.com/XqAJk9HcVG — Eli 💋 (@krisbianmind) April 27, 2022

Em “365 Dias: Hoje”, Laura se casa com Massimo, chefe da máfia siciliana que a sequestrou no filme anterior. Tudo parece muito certo, até uma briga que faz com que Laura resolva voltar para a Polônia com sua melhor amiga. Ela acaba sequestrada por Nacho, filho do chefe da máfia rival. Ela acaba nas Ilhas Canárias e, mais uma vez, acaba nutrindo sentimentos pelo novo raptor.

Assista ao trailer:

Estreias da Netflix em maio

O destaque do mês vai para a aguardada quarta temporada da série “Stranger Things”. Ela será dividida em dois volumes e, nesta primeira parte, a referência é o cinema de terror dos anos 1980, adicionando camadas mais sombrias e de ação à série - saiba mais.

Tem também a terceira temporada de “Quem Matou Sara?”, que deve solucionar os novos mistérios revelados no final da segunda temporada - que sugeria mais do que um assassino.

Após o sucesso de “A Sogra que te Pariu”, Rodrigo Sant’Anna traz mais uma novidade ao catálogo da Netflix, com o especial de humor “Rodrigo Sant’Anna: Cheguei!”, no qual o comediante interpreta cinco personagens diferentes para contar a história da própria vida.

Outra produção nacional que promete chamar a atenção é “Irmandade”, série protagonizada por Seu Jorge que chega a sua segunda temporada.

Leia também: Quatro Amigas Numa Fria: comédia romântica com Fê Paes Leme estreia nesta semana