Após ser desmentida por marca, Amber Heard revela detalhes sobre polêmica de maquiagem

Durante o embate judicial em que enfrenta seu ex-esposo, Johnny Depp, a atriz Amber Heard afirmou que precisou utilizar um kit de maquiagem específico para cobrir hematomas de supostas agressões protagonizadas pelo ex-companheiro. No entanto, acabou sendo desmentida pela empresa Milani em um vídeo no Tik Tok.

Caso esteja por fora deste caso, leia aqui: A história contada pelos advogados de Amber Heard e que foi rebatida como uma grande mentira

De forma resumida e aos que não acompanharam este trecho do julgamento, Amber teria utilizado os produtos no período de 2014 e 2016 e em determinado espaço de tempo a finalidade seria cobrir indícios de agressões de Depp, porém a empresa em questão afirmou que o kit citado só teria sido lançado em 2017, ou seja, não teria como ela o ter utilizado antes.

A versão da atriz sobre a polêmica com a marca

Agora que está compartilhando os detalhes do que aconteceu nos bastidores, segundo sua visão, Heard explicou que: “Não é exatamente este, mas eu costumava carregar um do mesmo tipo”, referindo-se ao kit de maquiagem.

Durante seu relato, a atriz de “Aquaman 2″ disse ainda que o motivo de utilizar maquiagem era porque “normalmente, sou fotografada em Los Angeles quando saio de casa, fotografias do tipo paparazzi. Nenhuma mulher quer andar com hematoma no rosto”, contou ao júri da corte dos Estados Unidos.

Por fim, a ex-esposa de Johnny Depp contou que fazia sempre uma mistura de cores, dependendo do tipo de hematoma encontrado.

