‘Vale Night’, filme com Linn da Quebrada, estreia no Star Plus

Falta pouco: a comédia “Vale Night”, que conta a ex-BBB Linn da Quebrada no elenco, chega ao streaming nesta sexta-feira (20). O filme será disponibilizado com exclusividade no Star Plus.

A história mostra os dilemas de Vini (Pedro Ottoni) quando ele precisa passar a noite com seu filho, após a mãe, Daiana (Gabriela Dias), deixar a criança com ele para um “vale night” com as amigas. Contudo, ele perde o garoto em uma saída e precisa passar por diversas situações na comunidade atrás dele - antes que Daiana retorne e descubra o sumiço.

Esta poderia ser a história de qualquer casal com filho pequeno, mas ganha força e se torna único quando escolhe retratar uma realidade comum entre jovens brasileiros da classe baixa, sem perder a leveza da comédia.

Assista ao trailer:

Além de Linn da Quebrada, Ottoni e Dias, o elenco também conta com Yuri Marçal, Jonathan Haagensen, Maíra Azevedo (Tia Má), Neusa Borges, Sol Menezes, Lenita Oliver, Brenda Ligia, Geraldo Mario, Natallia Rodrigues, Iara Jamra e Digão Ribeiro.

O filme é dirigido por Luís Pinheiro, mesmo diretor do filme “Mulheres Alteradas” e de séries como “Samantha!” e “Julie e os Fantasmas”.

O longa estreou nos cinemas em março deste ano, quando Linn da Quebrada ainda estava confinada na edição deste ano do reality show “Big Brother Brasil”. Ela interpreta uma DJ no filme, que também ajuda na busca pelo bebê de Vini e Daiana.

Estreias do Star Plus em maio

O grande destaque do mês é “Bel-Air”, um remake para o clássico “Um Maluco no Pedaço”. A série vai contar a história de Will de um ponto de vista mais dramático que antes.

Tem também a inclusão de todos os filmes das franquias “Missão Impossível” e “Crepúsculo”, além da chegada de “La La Land”, filme vencedor do Oscar.

