Samantha Schmütz chora e pede desculpas a Juliette: ‘Comentário infeliz e carregado de ódio’

A atriz Samantha Schmütz se pronunciou nesta quarta-feira (18) sobre a polêmica em que se envolveu após criticar a cantora e campeã do BBB21, Juliette. Em um comentário, ela questionou se a paraibana era artista e acabou sendo rebatida pela própria.

Em postagens nos stories de seu Instagram, Samantha pediu desculpas a Juliette, assumindo que errou ao fazer o comentário e disse que espera ser também perdoada pelo Brasil.

“Galera, estou passando aqui, eu queria ter vindo antes, mas eu precisei refletir, digerir, chorar, precisei entender que, realmente, meu comentário foi super infeliz. Foi carregado de ódio, de mágoa, de falta de empatia”, começou ela.

“Uma pessoa que só faz o bem para o Brasil, na verdade. Tem pouquíssimo tempo de carreira, de artista, sim, porque está cantando, fazendo show, está lotando, tem seus fãs. E eu fiz esse comentário totalmente desnecessário, descabido, eu estou super triste. Eu aprendi, pode ter certeza, com isso”, continuou.

Juliette reagiu após ter carreira de artista questionada por Samanta Schmütz (Reprodução/TV Globo)

Em seguida, Samantha disse que escreveu o comentário porque, de alguma forma, se sentiu tocada e acabou descontando na ex-BBB.

“Está muita confusão hoje em dia nossa indústria, nossa profissão... celebridade, famoso, está tudo misturado. Eu joguei essa minha frustração na Juliette. É muito difícil ser artista independente se você não tem a máquina te ajudando e te fortalecendo. Os artistas são massacrados, vejo milhões de amigos tendo que desistir, porque não tem ajuda do algoritmo, a coisa não anda. Então, essa revolta toda explodiu naquele segundo e eu falei ‘que isso? o problema não é ela. apaga’. E eu apaguei [o comentário], ficou quarenta segundos no ar, mas foi tempo suficiente”, completou.

Por fim, Samantha contou que está em Cannes para estudar e pediu desculpas para Juliette e para seus fãs.

“A Juliette usa maravilhosamente bem as redes dela, lutando por causas que são minhas também. Uma pessoa que está a há pouco tempo na mídia, mas já ajuda pra caramba o Brasil. Então, não tem porque fazer esse comentário que a magoou e aos fãs dela. Estou aqui realmente pata pedir desculpa, estou super triste. Então, espero que você me perdoe, Juliette, e o Brasil também me dê essa chance de aprender. Obrigada”, finalizou.

Polêmica

Tudo começou na noite do sábado (14), quando Juliette deu uma declaração no programa da Globo, ‘Altas Horas’, ao ser perguntada sobre sua opinião a respeito do posicionamento da classe artística em relação à política. Após ser elogiada nas redes sociais por sua fala, Juliette recebeu uma crítica feita por Samantha Schmütz.

Serginho Groisman, apresentador do ‘Altas Horas’, havia questionado a cantora e ex-BBB sobre o que ela achava de artistas se posicionarem sobre questões políticas. Juliette respondeu que enxerga o posicionamento como “uma obrigação”.

“Como artista eu acho que é uma obrigação. A gente ‘tá’ num lugar de destaque, a nossa carreira não é só para nós. A gente tem um papel social, então acho que tudo que atinge a sociedade nos diz respeito. Eu, como artista hoje, que estou me tornando, acho que é obrigação”, opinou Juliette.

Após a fala da ex-BBB causar repercussão na web, Samantha teceu uma crítica à Juliette nos comentários do post da Mídia Ninja no Instagram. A atriz comentou o seguinte: “Acho ótimo ela se posicionar, mas ela é artista?”

A atriz excluiu seu comentário algum tempo depois, contudo os fãs da Juliette tiraram ‘print’ da tela e levaram o assunto para um dos mais comentados nesta tarde da segunda-feira.

O nome das duas subiram rapidamente nos assuntos mais falados do Twitter e diversos internautas criticaram o posicionamento de Samantha. Muitos artistas também se pronunciaram para apoiar a paraibana.

Em seguida, a própria Juliette rebateu: “A arte abraça, encanta, emociona e transcende qualquer rótulo. Ser artista é algo tão bonito e maior que tudo isso… é tocar o outro com o que há de melhor em você, é doação, é amor, é verdade... Então, sim, eu SOU artista e aprendiz de muita coisa”, postou.