Sabrina Sato faz homenagem ao esposo Duda Nagle: ‘te amo para sempre’

Sabrina Sato não poupou elogios ao seu amado: a apresentadora postou em sua conta no Instagram uma baita homenagem ao seu esposo, Duda Nagle, que fez aniversário nesta semana.

“Viva meu amor, amigo e parceiro dessa jornada maluca. Conte comigo pra evoluirmos, aprendermos, nos tornarmos pessoas melhores? Feliz aniversário! Que todos seus sonhos se realizem. Muita saúde e amor! Te amo pra sempre”, escreveu Sabrina, na legenda da foto.

A postagem veio acompanhada de uma série de fotos do casal, que vão desde momentos íntimos - como o parto - até mesmo lembranças de Carnaval.

Veja:

Duda comemorou 39 anos de idade esta terça-feira (17). O casal está junto desde 2016. Dois anos depois do casamento de Sabrina Sato e Duda Nagle, nasceu Zoe, a primeira filha do casal.

Ida para Globo

Sabrina Sato está no quadro de funcionários do Grupo Globo desde o final de março. Ela foi recebida com toda pompa pela nova casa, com direito a matéria especial no “Fantástico”. A apresentadora já estreou na bancada do programa “Saia Justa”, no GNT, e agora, ganha um reality show no mesmo canal, “Desapegue se for Capaz”, que estreia neste mês de maio.

Na atração, os participantes terão uma transformação em suas vidas, através da reorganização das suas próprias casas, unindo decoração, arrumação e sustentabilidade. A primeira temporada deverá ter 10 episódios, com exibição semanal.

“Vocês sabem que eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas vocês vão ficar chocados com a quantidade de coisa que a gente acumula em casa sem se dar conta! Vamos reorganizar e transformar não só a casa, mas a vida de cada família”, declarou Sabrina, em post nas redes sociais.

