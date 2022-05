Renato Teixeira emociona e mostra que ‘Pantanal’ é uma ‘novela de família’

A participação especial do cantor Renato Teixeira foi uma agradável surpresa aos fãs do remake da novela “Pantanal”. Nesta semana, o cantor sertanejo comoveu quem assistiu a trama da Globo.

No capítulo de segunda-feira (16), o cantor apareceu na pele de Quim, papel que foi seu filho na vida real, Chico Teixeira, na primeira fase da novela das 21 horas. A cena foi a despedida dos peões Quim e Tião (Fábio Neppo), amigos leais de José Leôncio (Marcos Palmeira), que foram responsáveis por cuidar de uma das fazendas em Minas Gerais.

Quem assistiu a novela se comoveu com Quim falando da morte de Tião, que sofreu um trágico acidente com um trator. Em seguida, ele canta uma música e também morre de tristeza.

Renato Teixeira em cena da novela "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Na web, a participação de Renato Teixeira em “Pantanal” foi aplaudida, principalmente quando ele “participa” de uma roda de viola para relembrar as modas favoritas dos amigos que marcaram a história pantaneira.

“Era só o que faltava, Renato Teixeira cantando e tocando”, escreveu um fã do folhetim no Twitter. “Renato Teixeira é arte, que cena linda”, postou um segundo. Um terceiro telespectador falou da cena em que o cantor sertanejo canta uma música com outro violeiro: “Renato Teixeira e Gabriel Sater acabando com o meu emocional”, revelou o fã.

CONFIRA AS REAÇÕES

#pantanal



Era só o que faltava, Renato Teixeira cantando e tocando. pic.twitter.com/JeX6X9D4x5 — Sidney Dias (@eusidneydias) May 17, 2022

renato teixeira e gabriel sater acabando com meu emocional #Pantanal pic.twitter.com/wGsU3HeveK — amora surtando com tcc (@horanelf) May 17, 2022

Sacanagem colocar Renato Teixeira nessa cena do #pantanal hein... Orra eu não queria chorar hj... — Bruna Susaki (@Brunasusaki) May 17, 2022

Curiosidade: O grande mestre e cantor Renato Teixeira é pai da Isabel Teixeira que interpreta a Maria Bruaca e pai do Chico, que fazia o Quim da primeira fase 💜🥺 #Pantanal pic.twitter.com/KgfYqgofQG — rebecca 🦩 (@emerickr_) May 17, 2022

“Dueto” de Renato Teixeira (Quim) e Gabriel Sater (Trindade) em #Pantanal pic.twitter.com/k3xtBL2Dfo — Jeff Nascimento (@jnascim) May 17, 2022

MAIS FILHOS

Além de ser pai de Chico Teixeira, que esteve na primeira fase da novela “Pantanal”, Renato é pai de Isabel Teixeira, atriz que interpreta Maria Bruaca no remake da Globo. Com isso, os fãs reforçaram que a trama que foi escrita originalmente por Benedita Ruy Barbosa é dedicada para a família.

Por falar em Isabel Teixeira, nos próximos capítulos sua personagem vai parecer bem diferente do que os fãs de “Pantanal” estão acostumados. Em breve, Maria Bruaca vai deixar a tristeza e a raiva de lado e virar uma mulher sedutora.

Em "Pantanal", Maria Bruaca (Isabel Teixeira) descobre traição do marido (Divulgação/Globo)

Ao descobrir que Tenório (Murilo Benício) tem uma outra família, a dona de casa começará a seduzir Alcides e verá na cozinha a oportunidade de levar o capataz do marido para a cama. Na cena, o fazendeiro vai almoçar em casa e vai mandar esposa servir a comida, mas ela nega a ordem e afirma que tudo está no fogão e que ele pode pegar.

A sessão de patadas de Maria Bruaca em Tenório só acaba quando ela decide devolver anos de xingamento e afirma: “Bruaca é a tua mãe, que te botou no mundo!”, dirá a dona de casa. Depois, ela deixa o ambiente levando um bolo quentinho para Alcides (Juliano Cazarré).

