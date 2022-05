Remake da novela ‘Pantanal’ vira sucesso na Globo e nas buscas na web

O remake da novela “Pantanal” ficará marcado na história da Globo como um dos melhores momentos das novelas em 2022. Depois de melhorar a audiência da emissora no horário nobre, a trama de 1990 também fez sucesso nas redes sociais e nas buscas feitas na web.

Segundo a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a novela de Bruno Luperi está entre os assuntos mais buscados no Google e desde sua estreia, em março deste ano, a procura pelo assunto aumentou 500%, fazendo “Um Lugar ao Sol”, sua antecessora no horário nobre, passar vergonha, já que o número representa três vezes mais pesquisas.

Em "Pantanal", Jove descobre que o Velho do Rio é seu avô desaparecido (Reprodução)

O mesmo acontece se comparar com as novelas “Além da Ilusão”, transmitida na faixa das 18 horas, e “Quanto Mais Vida, Melhor”, exibida na faixa das 19 horas, onde as pesquisas pela trama de “Pantanal” aumentam seis vezes.

Entre os termos mais pesquisados pelos fãs da novela da Globo está o nome de Juma, protagonista do remake, que é interpretada por Alanis Guillen. Em seguida, José Leôncio, vivido por Marcos Palmeira, aparece como o mais procurado na web.

Renato Teixeira interpreta Quim na segunda fase da novela "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Além desses, os noveleiros de plantão querem saber sobre as tramas de Madeleine (Karine Teles), Guta (Julia Dalavia), Muda (Bella Campos), Jove (Jesuíta Barbosa), Filó (Dira Paes), Joventino (Irandhir Santos), Maria Marruá (Juliana Paes), Tibério (Guito) e Irma (Camila Morgado).

Já falando do elenco, o ator do remake de “Pantanal” mais pesquisado no Google foi Almir Sater, o chalaneiro Eugênio. O nome dele também aparece nas pesquisas associado ao do seu filho, Gabriel Sater, que interpreta o peão Trindade. Além disso, a procura pelo termo bruaca, dado à personagem Maria Bruaca (Isabel Teixeira), aumentou cerca de 800%.

Maria Bruaca em 'Pantanal', Isabel Teixeira diz que conseguiu encontrar similaridades de sua vida com a personagem (Foto: Divulgação/Globo)

Ainda segundo a coluna do jornal O Globo, os fãs da novela das 21 horas querem saber sobre qual será o destino da personagem Muda e o que acontecerá com joventino na novela “Pantanal”.

