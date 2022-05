‘Pantanal’: Briga de Irma e Madeleine tumultua vida de José Leôncio

Madeleine ( Karine Teles ) descobre que Irma ( Camila Morgado ) foi ao Pantanal e dormiu com José Leôncio ( Marcos Palmeira ) no passado. As duas brigam. (Divulgação/Globo)

A convivência entre as mulheres da família Novaes está cada vez mais complicada e, no capítulo desta quarta-feira (18) de “Pantanal”, Madeleine (Karine Teles) e Irma (Camila Morgado) continuam colocando o passado a limpo e a briga está garantida.

Tudo começou no capítulo desta terça-feira (17), quando Gustavo (Caco Ciocler) dispensa Madeleine (Karine Teles) e foi surpreendido com Nayara (Victoria Rossetti) chegando em sua casa de mala e cuia. Na cena, a influenciadora digital diz que está reavaliando sua vida e pede guarita a Gustavo por alguns dias, até decidir o que vai fazer do seu futuro.

Pantanal: Irma (Camila Morgado) e Madeleine (Karine Teles) brigam na cozinha da mansão Novaes (Divulgação/Globo)

Já na mansão Novaes, Mariana (Selma Egrei) foi obrigada a cortar ainda mais os custos e decide demitir Zaquieu (Silvero Pereira) e Teca (Dai Medeiros) e com isso, as irmãs Novaes assumem o comando da cozinha.

Neste momento, elas começam a conversar sobre o fato de nunca terem aprendido a cozinhar direito e Irma a questiona como não aproveitou o período que viveu no Pantanal para aprender com Filó (Dira Paes), já que sempre elogiou tanto sua comida. Madeleine diz a ela que Filó tinha mais ciúmes da cozinha do que de José Leôncio (Marcos Palmeira), no que Irma comenta o quanto sente falta do feijão que ela faz.

Na mesma hora, percebe a mancada e Madeleine a questiona sobre como experimentou sua comida. Ela acusa Irma de ter ido ao Pantanal sem falar nada para ela. Inicialmente Irma tenta negar, mas logo confessa que não só foi ao Pantanal como dormiu com José Leôncio enquanto esteve lá. As duas começam uma briga daquelas.

Pantanal: Madeleine (Karine Teles) chora após terminar com Gustavo (Caco Ciocler) (Divulgação/Globo)

Mariana tenta consolar Madeleine lembrando o quanto Irma foi importante para a criação de Jove (Jesuita Barbosa). Ela resolve, então, tentar conversar com a irmã e ao chegar ao seu quarto, descobre que ela não está. Arrumou as malas e viajou. Para o Pantanal, é claro, mais uma vez.

Enquanto isso, no Pantanal, após o depoimento de Trindade (Gabriel Sater) sobre o Velho do Rio (Osmar Prado), José Leôncio decide procurá-lo. Mas ele ainda não quer ser achado pelo fazendeiro; e o observa de longe. De Jove, contudo, Velho do Rio não tem problema algum em se aproximar. Os dois se reúnem para que Jove possa aprender mais sobre a lida no campo. O Velho aproveita para ensiná-lo a não usar laço e conquistar os animais pelo respeito e não pelo medo. Como velho Joventino (Irandhir Santos) fez com o filho.

Filó (Dira Paes) e José Leôncio (Marcos Palmeira) na segunda fase de "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

Se tudo anda calmo na tapera, não podemos dizer o mesmo da casa de José Leôncio. Nos próximos capítulos, José Leôncio e Filó são pegos de surpresa com a chegada de Irma. Filó, principalmente, não gosta nada de vê-la novamente por ali.

